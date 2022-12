Sie sind das allererste Mal dabei: Karin und Bernhard Recker – samt Hund Betty. Der beziehungsweise die ist ein Dackel und liegt – für die allermeisten Weihnachtswäldchen-Besucher leider versteckt innerhalb des Hüttchen - friedlich auf dem Boden in ihrem Körbchen. Vor besagter Weihnachtshütte stehen die Besucher und Besucherinnen aus allen Generationen und sehen sich die von Karin Recker gestrickten Schals und Mützen, die von ihr gehäkelten Armbänder und Ohrringe oder die von ihr gebastelten Sterne aus Papier an. „Ich bin nur der Fahrer“, sagt ihr Mann grinsend. „Die Warendorfer feiern ihren Weihnachtsmarkt regelrecht“, lobt sie. Und fügt hinzu: „Abends, wenn es dämmrig wird, brennt hier die Hütte“. „Wunderbar klein“ sei der Warendorfer Weihnachtsmarkt mitten auf dem Marktplatz. Die alten Bauten ringsherum, findet Bernhard Recker, gäben dem Weihnachtswäldchen Stil auf hohem Niveau. Dass das Weihnachtswäldchen „zum großen Teil mit Kunsthandwerk bestückt ist“, heben beide als sehr positiv hervor.

Regina Horstkötter ist ein Weihnachtswäldchen-Urgstein. Foto: Bettina Laerbusch

Gleich den zweiten Stand in der Reihe der ehrenamtlichen Beschicker betreiben Frauen des Inner Wheel Clubs Warendorf; gerade sind Christiane Kluck und Sabine Haupt im Einsatz, fünf Frauen sind es insgesamt. Sie alle haben handwerklich gearbeitet; der Erlös aus dem Verkauft fließt in die Projekte, die der Inner Wheel Club unterstützt. „Der Markt ist klein, die Leute sind relaxt“, lobt Christiane Kluck die Atmosphäre. Die Stimmung sei sehr weihnachtlich.“

„Ich liebe es hier“, bricht es förmlich aus Regina Horstkötter heraus. Seit elf Jahren ist sie dabei. „Im ersten Jahr hat hoch Schnee gelegen.“ Der alte Stil, lobt sie, sei in all den Jahren geblieben. Sie freue sich, dass so viele Kinder kämen, und lobt „die wunderschönen Häuser“, die den Markt umschließen. „Ich habe das hier in den letzten zwei Jahren sehr vermisst“, erinnert sie an die durch die Pandemie begründeten Lockdowns und Absagen noch im vergangenen Winter.

Christiane Kluck (l.) und Sabine Haupt, Inner Wheel Club Warendorf. Foto: Bettina Laerbusch

Hannelore Müller ist aus Hiltrup nach Warendorf gekommen, „weil ich mein Hobby gerne zeigen möchte“. Glaskunst kann man bei ihr kaufen, aber auch Körnerkissen. Sie fühlt sich sichtlich wohl in der weihnachtlichen Holzhütte, in der sie ihre Arbeiten präsentiert.

Unter den Ehrenamtlichen, die eine Weihnachtshütte beschicken, ist auch Leonore Berger vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM). „Sehr schön weihnachtlich“ sei das Wäldchen auch dem Markplatz. Der Weihnachtsmarkt hier habe auch „einen gewissen Inhalt“. Das sich die Menschen zu Weihnachten gegenseitig beschenkten, „hat ja seinen Ursprung darin, dass wir beschenkt worden sind mit dem Christuskind, das für uns als gläubige Christen Rettung bedeutet“, sagt sie. Frauen aus Rumänien (gestrickte bunte, fröhliche Puschen), Senioren des CVJM (Holzarbeiten) sowie Männer und Frauen einer Behindertenwerkstatt (Lichter und vieles mehr) haben für den Stand – besser: das Weihnachtshüttchen des CVJM – gearbeitet. Der Erlös kommt ihnen zu Gute.