„Ihr werdet ernst genommen“

Ein wenig Aufregung herrschte unter den zukünftigen jungen Ratsmitgliedern im Kindergemeinderat in Freckenhorsts Partnerstadt Pavilly schon. Doch den Kindern wird auch begleitend vermittelt, welche Aufgabe sie mit diesem neuen Amt haben und was sie daraus machen können.

In Warendorf wurden bisher immer wieder neue Anläufe zur Installation eines Jugendparlamentes unternommen. In Freckenhorsts Partnerstadt Pavilly ist man da schon etwas weiter. Dort wurde jetzt der neugewählte Kindergemeinderat eingeführt, dessen Amtszeit bis 2024 läuft. Die Wahlen zu diesem Gremium finden unter den gleichen Bedingungen statt wie bei Erwachsenen. Die 27 Kandidaten sind Schüler und Schülerinnen der Abschlussklassen der drei Grundschulen, und sie gestalteten unter sich einen Wahlkampf. Da nicht die Gesamtzahl aller Grundschüler wählen konnten, wurden 150 von ihnen in eine Wählerliste eingetragen. Die Zählungen fanden in jeder Schule statt und wurden von den Kindern durchgeführt und protokolliert. Die Wahllokale wurden von Moderatoren des Jugendamtes betreut, und in jedem Wahllokal waren gewählte Erwachsene anwesend, um die Kinder in ihrer Bürger-pflicht zu unterstützen.

Schärpen als Zeichen für die jungen Amtsträger

Aufregung herrschte dann bei der Einführung der neuen Kinderparlamentarier im Rathaus: „Muss ich da eine Rede halten?“, fürchteten einige Kids. Alle neuen „Ratsmitglieder“ wurden in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen und erhielten als Zeichen eines Amtsträgers Schärpen, eine Schreibmappe und einen USB-Stick. Alle Kinder werden zukünftig von zwei Animateuren unterstützt, die sie anleiten und ihnen Verwaltungsverfahren beibringen, die für die Erfüllung ihrer Funktion als Stadträte erforderlich sind. Sie erhalten eine staatsbürgerliche Bildung, die sie zu künftigen Wählern macht. Das bestätigte ihnen auch Jimmy Levesque (31 Jahre), der in Freckenhorst bekannt ist. Mehrfach nahm er am 24-Stunden-Turnier des Partnerschaftskomitees Freckenhorst-Pavilly teil. Er ist im aktuellen Stadtrat wiederum stellvertretender Bürgermeister für Sport und Vereinsangelegenheiten und machte den Kindern Mut. „Es ist jetzt meine dritte Amtszeit. Meine erste trat ich an wie ihr mit zehn Jahren als Mitglied des Kinder-gemeinderates. Ich kann euch sagen, dass ihr ernst genommen werdet.“ Nach seiner Meinung war die Gründung eines Kindergemeinderates eine tolle Initiative, der viele Rathäuser folgen sollten.