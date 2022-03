Im Austausch für den Sport

Wenn der Vorstand des Stadtsportverbandes sich neu zusammensetzt, dann ist das für die Vertreter der SPD-Fraktion Grund genug, das gemeinsame Gespräch zu suchen. Und der Austausch, so zieht die Fraktion Bilanz, war so inspirierend, dass für die Zukunft ein regelmäßiges gemeinsames Gespräch auf dem Programm steht.

„Das war ein wirklich toller Austausch, Danke, dass wir die Möglichkeit hatten, Sie als neuen Vorstand des Stadtsportverbands, der mit viel ehrenamtlichen Engagement seine neuen Tätigkeiten aufgenommen hat, kennenzulernen“, so fasste die SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Kleene-Erke einen digitalen Austausch zusammen.

Online hatten sich die neuen Vorstandsvertreter des Stadtsportverbands und Vertreter der SPD-Fraktion aus dem entsprechenden Fachausschuss, darunter Ralf Artmann, Franz-Ludwig Blömker und Uwe Hesse, zusammen mit der Fraktionsvorsitzenden Andrea Kleene-Erke und dem Öffentlichkeitsbeauftragten Karsten Gruhn zusammengefunden. Aufseiten des Stadtsportverbands waren der neue Vorsitzende Peter Huerkamp und seine erste Stellvertreterin Angelika Schmiele mit von der Partie. In einer Pressenotiz fasste die SPD-Fraktion die Ergebnisse der Gesprächsrunde zusammen. Zu Beginn stellte Peter Huerkamp sein Team vor, das neben Angelika Schmiele aus dem Geschäftsführer Hermann-Josef Becker, Heinz Hanewinkel (Kassenwart), Ralf Lichel (Referent Breitensport), Andreas Steinkat (Beisitzer), Christoph Schmitz (Besitzer), Clemens Brüggemann (Beisitzer) und Andreas Beckmann (Beisitzer) besteht.

„ »Mir ist wichtig, dass wir uns als Team verstehen.« “ Peter Huerkamp

„Mir ist wichtig“, so machte Peter Huerkamp deutlich, „dass wir uns als Team verstehen. Insgesamt gehören 34 Vereine mit rund 12 000 Mitgliedern dem Stadtsportverband an“, so Peter Huerkamp weiter. Der Stadtsportverband verstehe sich als Unterstützer des Amateursports und des Ehrenamts. Ziel sei es auch, sich breiter aufzustellen, beispielsweise durch die Hilfestellung bei Antragstellungen, Ausbildung und Fördermöglichkeiten. Netzwerkarbeit und gemeinsame Veranstaltungen mit den Vereinen, seien ebenfalls Schwerpunkte der Aktivitäten des Stadtsportverbands Warendorf.

Enge Verzahnung von Ehrenamt und Sport

Franz-Ludwig Blömker wies auf die enge Verzahnung von Ehrenamt und Sport hin. Es gehe darum, ein attraktives Ehrenamt im Sport zu etablieren und neue Aspekte zu setzen. Hier gebe es, so Blömker weiter, sehr viele Förderprogramme, die genutzt werden könnten. Blömker betonte, dass Rat und Verwaltung gerade auch auf Initiative der SPD-Fraktion dem zuständigen Fachausschuss eine neue Ausrichtung gegeben hätten, die sich auch in der geänderten Bezeichnung als Sport-, Vereinswesen und Ehrenamtsausschuss wiederfinden würde.

Nach Aussage von Uwe Hesse, früher selbst Vorsitzender des SC Hoetmar, bestünden für den Sport in Warendorf gute Rahmenbedingungen. Es gäbe gute Sportstätten und eine gute Verzahnung zwischen Sport, Politik und Verwaltung. Ergänzend betonte Peter Huerkamp die gute Zusammenarbeit besonders über Maria Kunstleve, Ansgar Westmark und Udo Gohl (alle Sachgebiet Schule, Jugend, Sport) zur Stadtverwaltung.

Gemeinsam gehe es darum, im engen Austausch viel für den Sport in der Stadt zu tun. Dies gelte auch für den Sport im öffentlichen Raum. Auch könne man sich gut vorstellen, so Angelika Schmiele, auf der Emsinsel den Sport zu integrieren. Und dies generationenübergreifend und auch mit inklusiven Angeboten. Als positiv wurde in diesem Zusammenhang der Zuschlag der Stadt Warendorf als Host-Town für die Special Olympics 2023 gesehen.

Sportpauschale eventuell weiter erhöhen

Peter Huerkamp regte an, die Sportpauschale, die bereits von 30 000 Euro auf 40 000 Euro angehoben wurde, eventuell noch weiter zu erhöhen. Das Fazit der Teilnehmer: Dieser Austausch sollte in regelmäßigen Abständen wiederholt werden.