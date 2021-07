Im freien Fluss der Gedanken

Kunst bewirkt zweifellos etwas in uns Menschen. Für den, der künstlerisch tätig ist, sowieso. Für den Betrachter bietet Kunst die Möglichkeit, neue Welten zu entdecken und mit sich und anderen in die Kommunikation, ins Gespräch, in einen Dialog zu kommen. Damit ein Dialog stattfinden kann, braucht es einen freien Raum. Einen Raum, indem über alles geredet werden darf. Das Atelier Gabriele Spitthöver ist so ein freier Raum. In regelmäßig wechselnden Ausstellungen mit unterschiedlichen Künstlern bietet Spitthöver den Gästen ein breites Spektrum kreativer und künstlerischer Umsetzungen und inspirierende Gespräche an.

Vom 31. Juli bis zum 29. August sind Hildegard Bunge und Irmgard Gehrigk mit ihrer Gemeinschaftsausstellung „Im Dialog“ im Atelier Spitthöver zu Gast. Das bietet wieder einiges an Gesprächsstoff.

Bunge und Gehrigk haben den Ausstellungstitel gut gewählt. Die beiden kreativen Frauen kennen sich seit dreißig Jahren. Durch die Freude am Malen und am kreativen Schaffen und ihre gemeinsame Aktivität im „Atelier Mal 10“ inspirieren sich die beiden Frauen gegenseitig und stehen im ständigen Dialog.

Dennoch ist eine gemeinsame Ausstellung auch für sie eine Herausforderung. Denn natürlich ist die Art und Weise der Präsentation für eine gelungene Ausstellung wichtig.

Beide Frauen stellen sich gerne immer wieder neuen kreativen Herausforderungen, und so haben sie im Dialog miteinander, einen neuen Weg gefunden ihre Arbeiten zu präsentieren.

Hildegard Bunge experimentiert gerne mit unterschiedlichen Malstilen und Materialien. Neben ihren, vorwiegend in Acryl gemalten Bildern gestaltet sie individuelle Skulpturen aus Ton und richtet ihren Blick dabei gerne auf die Natur und die Zustände des menschlichen Lebens.

Irmgard Gehrigk setzt den Menschen an sich in den Mittelpunkt. Oft zeigen ihre Bilder Menschen mit markanten Charakterzügen unterschiedlicher Kulturen und Generationen. Ihre Porträts zeigen oft Gesichter mit großen staunenden Augen, die sich im Nirgendwo verlieren. In ihrer gemeinsamen Ausstellung „Im Dialog“, gehen auch die Arbeiten von Bunge und Gehrigk einen direkten Dialog miteinander ein.

Es ist fast unmöglich, Bilder, Skulpturen und Ton- und Papierarbeiten einzeln zu betrachten. Keine Arbeit steht allein für sich da. Der Blick wir ungehindert vom einen zum anderen geleitet und animiert die Betrachter genau hinzusehen, ganze Geschichten dazu zu entwickeln und darüber zu reden.

Die Ausstellung „Im Dialog“ im Atelier Spitthöver zeigt sich in einer Weise, die die Besucher auf eine Entdeckungsreise mitnimmt und nicht zu vorschnellen Schlüssen kommen lässt und das jeweils mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr im Atelier Spitthöver an der Königsstraße in Warendorf.