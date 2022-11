Kathrin Pumpe regiert seit Freitagabend als Kathi I. „von Löwenstadt und Poggenland“ die Freckenhorster Jecken. „Schön, dass wir wieder nach so langer Zeit wieder Karneval feiern dürfen“, rief die frischgebackene Prinzessin in einer ersten kurzen Ansprache ihrem jubelnden Volk zu. Die aus Braunschweig stammende und seit einigen Jahren in Freckenhorst lebende Prinzessin betonte, dass sie „im Herzen ein kölsches Mädchen“ ist.

Prinzessin Kathi I. richtete sich in einer ersten Ansprache an ihr neues Narrenvolk, nachdem sie aus den Händen der Bürgermeisterin und des Bürgermeisters ihre Amtsinsignien erhalten hatte.

Freckenhorst hat eine neue Karnevalsprinzessin: Am Freitag wurde Kathrin Pumpe als Kathi I. „von Löwenstadt und Poggenland“ offiziell als neue Tollität der KG Silber-Blau proklamiert. Ein Geheimnis war das allerdings nicht mehr, hatte sich die Karnevalsgesellschaft in diesem Jahr erstmalig dazu entschieden, den Namen der Prinzessin „in Wartestellung“ bereits im Vorfeld bekanntzugeben. Der Freude über die neue Amtsinhaberin machte das keinen Abbruch, sie wurde ausgelassen von den Närrinnen und Narren im Saal Huesmann begrüßt. „Schön, dass wir wieder nach so langer Zeit wieder Karneval feiern dürfen“, rief die frischgebackene Prinzessin in einer ersten kurzen Ansprache ihrem jubelnden Volk zu. Die aus Braunschweig stammende und seit einigen Jahren in Freckenhorst lebende Prinzessin betonte, dass sie „im Herzen ein kölsches Mädchen“ ist – und machte das gleich deutlich, als sie ihr silber-blaues Prinzessinnenornat mit dem roten Fan-Schal des 1. FC Köln komplettierte. Passend dazu hatte Stimmungssänger Markus Vecchio das Lied „Pirate“ der Kölner Band Kasalla zum Prinzessinnenlied umgedichtet: „Alaaf und Helau – sie regiert bei Silber-blau!“