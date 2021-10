Im hohen Alter die Musik entdeckt

Im Kreis seiner Familie hat Karl Schabhüser am Dienstag seinen 95. Geburtstag gefeiert. „Schabbi“, wie ihn in Warendorf alle nennen, gilt als Deutschlands ältester Trucker und hat 2019 bundesweit für Aufmerksamkeit gesorgt, als er seinen Lkw-Führerschein um fünf Jahre verlängern ließ. Mittlerweile macht der rüstige Rentner aber lieber Musik.

Im Herzen ist Schabhüser weiterhin Lkw-Fahrer und schaut gelegentlich in der Spedition bei seiner Tochter in Ennigerloh nach dem Rechten: „Ein bisschen auf dem Hof rundfahren und rangieren. Das sitzt einfach im Blut.“ 1951 machte der gebürtige Milter seinen Führerschein. Alle drei Klassen in einem Rutsch: Motorrad, Auto, Lkw. Drei Jahre später gab er seine Stelle als Fabrikarbeiter auf und kletterte auf den Bock.

Hinter dem Steuer fühlte er sich frei und lernte ganz Europa kennen. Besonders gerne sei er an die italienische Adria-Küste gefahren, wo er die Ruhetage zum Baden genutzt habe: „Am anderen Tag musste ich dann laden und wieder nach Hause.“ Auch den Bau der Berliner am 13. August 1961 erlebte er vor Ort: „Ich stand auf dem Lkw und hab‘ die Kommunistenschweine beschimpft. Was macht ihr da für eine Scheiße.“

Den einzigen Unfall seines Lebens hatte Karl Schabhüser 1968, als er mit einem 18-Tonner auf den Weg nach Berlin war: „Der konnte 110 fahren. Ich bin mit einem Affenzahn an den anderen Lkw vorbei und plötzlich schert einer mit 95 vor mir aus.“ Geistesgegenwärtig habe er das Steuer rumgerissen und damit seinem Beifahrer und sich selbst das Leben gerettet. Hingegen seien die geladenen Eier alle kaputtgegangen.

Mit 65 Jahren ging der Warendorfer in den Ruhestand: „Ich habe gedacht, jetzt mache ich nichts mehr. Nach einem Jahr hatte ich die Schnauze voll.“ Bei einem Spediteur in Ennigerloh heuerte er an und fuhr bis Mitte 80 weiter: „Ich musste zu viele Steuern zahlen und mein Gehalt wurde auf die Rente angerechnet.“ Fortan war er nur noch als Minijobber tätig und übernahm Fahrten im Umkreis von rund 100 Kilometern.

Mit Ende 80 kaufte er sich ein Keyboard und nahm jeden Montag eine Stunde Unterricht. Als er hörte, dass in einer Saxofon-Schnuppergruppe ein Platz frei ist, sagte er: „Schreib mich mal auf! Das hat mich immer schon interessiert.“ Heute spielt er jeden Tag Saxofon. Sein Lieblingslied? „The power of love“ von Jennifer Rush – eine tolle Sängerin“, schwärmt der 95-Jährige. Einmal sei er im Theater am Wall mit dem Wiegenlied „Lullaby“ aufgetreten: „Die Leute haben geklatscht, wie die Weltmeister und sind alle aufgestanden. Das war der Wahnsinn.“

„Ich habe immer Musik im Kopf gehabt. Vor der Rente konnte ich aber nichts machen, ich war ja Fernfahrer.“ Begonnen habe seine Musikleidenschaft an der Quetschkommode, die er seinen Bruder mit acht oder neun Jahre abgeluchst hatte: „Der hatte überhaupt keinen Sinn für Musik.“ Sein Opa habe ihm das Spielen beigebracht: „Jedes Wochenende habe ich in den großen Bauernküchen gespielt, wo getanzt wurde. Bis zwei, drei Uhr nachts. Hat richtig Spaß gemacht.“

Das abrupte Ende kam 1944, als er im Zweiten Weltkrieg als 17-jähriger an die Westfront beordert wurde und zunächst im amerikanische und dann in französische Kriegsgefangenschaft geriet. In bewegenden Worten schildert er von seiner Gefangenschaft und von zwei gescheiterten Fluchtversuchen. Der dritte Versuch glückte. Am 24. April 1948 kehrte er nach Hause zurück.

Viel lieber spricht Karl Schabhüser über Lkw und Musik. Die 32 Stufen zu seiner rund 50 Quadratmeter großen Wohnung nimmt er leichtfüßig wie ein Jungspund: „Den Haushalt schmeiße ich alleine.“ Für die Pflege seiner zweiten Ehefrau wünscht er sich jedoch mehr Unterstützung vom Staat. In seiner Freizeit fährt der Rentner gerne mit dem Auto durch die Gegend und geht hin und wieder Tontaubenschießen: „Mein Jagdschein gilt immer noch. Bei der Jagd herumzulaufen, ist mir mittlerweile aber zu gefährlich. Wenn die alten Knochen brechen, wachsen sie nicht mehr so schnell zusammen.“ Karl Schabhüser ist überzeugt, dass er die 100 Jahre vollmachen wird: „Logisch, kein Problem.“ Besonders freut er sich auf das Grünkohlessen der Kameradschaft Milte am Sonntag und das Wiedersehen mit vielen Bekannten. Genug Gelegenheit, um auf bewegte 95 Lebensjahre anzustoßen.