Im Notfall kann schnell gehandelt werden

Die „Hinweisschilder zu Straßeneinbauten“ finden sich an vielen Stellen in Warendorf. Doch was bedeuten sie?

Sie sind klein und unscheinbar, aber sie sind in großer Zahl überall anzutreffen. In blau mit weißer Schrift, in gelb mit schwarzer Schrift oder in weiß mit schwarzer Schrift und rotem Rand sind sie häufig an Laternen, Häusern oder Pfosten mit Straßennamen zu finden. Man findet sie einzeln oder oft auch in größerer Zahl an einer Stelle. Im Amtsdeutsch heißen die farbigen Tafeln „Hinweisschilder zu Straßeneinbauten“.

Die Schilder verweisen auf eine nahe liegende Straßenkappe, unter der ein Zugang zum unterirdischen Rohrnetz verborgen liegt. „Die unterschiedlichen Farben, Zahlen und Markierungen weisen daraufhin was die Leitungen transportieren, wo sich der Zugang befindet und welche Armatur dort eingebaut ist“, teilt Alice Kaufmann, Pressesprecherin der Stadtwerke Warendorf auf WN-Anfrage mit.

„ »So können Techniker ohne langes Suchen das Wasser abdrehen, wenn im Haus beispielsweise ein Rohr gebrochen ist.« “ Alice Kaufmann, Pressesprecherin der Stadtwerke Warendorf

Blaue Schilder weisen auf Wasserrohre hin, und gelb steht für Gasleitungen. Seltener sind weiße Schilder, die auf stromführende Erdkabel verweisen. „Größere weiße Schilder mit rotem Rand sind Hydrantenschilder und verweisen auf unterirdische Wasserentnahmestellen, etwa für die Feuerwehr“, sagt Alice Kaufmann. Zudem gibt es auch noch grüne Schilder, die auf Abwasser hindeuten.

Die Buchstaben in der oberen linken Ecke der Tafeln zeigen an, was unter der Klappe zu finden sind. AV steht beispielsweise für Absperrventil, HA für Hausanschluss, KH für Kugelhahn und S steht für einen Schieber, mit denen die Verbindung zwischen zwei Leitungen getrennt werden kann – beispielsweise für Bauarbeiten oder bei einem Wasserrohrbruch. „So können Techniker ohne langes Suchen das Wasser abdrehen, wenn im Haus beispielsweise ein Rohr gebrochen ist“, erklärt Alice Kaufmann.

Oben rechts neben den Buchstaben befinden sich Zahlen. Diese weisen bei Wasserschildern auf den Rohrdurchmesser hin und sind in Millimetern angegeben. Bei Gasschildern kennzeichnet die Nummer entweder den Rohrdurchmesser oder die unter der Erde verborgene Armatur.

Das „T“, dass auf allen Hinweistafeln ungefähr mittig zu finden und das rechts oder links und unter dem mittleren Strich des T von Zahlen eingerahmt wird, zeigen in welchem Abstand vom Schild die Techniker den Schieber mit der Metallkappe finden, in dem sich die unterirdischen Armaturen befinden. Je nachdem, wo die Zahl am T-Querbalken eingetragen ist, liegt die Kappe rechts oder links vom Schild. Die Zahl unter dem mittleren Strich gibt den Abstand der Kappe vom Schild geradeaus gemessen an. Bezogen auf das Foto weist das Schild darauf hin, dass der Durchmesser der Leitung 150 Millimeter beträgt. Eine wichtige Information für die Feuerwehr, die damit errechnen kann, wie viel Wasser der Hydrant in der Minute liefern kann. Der Hydrant liegt in diesem Beispiel 3,8 Meter nach rechts und 2,0 Meter vor dem Schild.

Bei den blauen Schildern, die sich auf Nutzwasser beziehen, steht das „S“ für Schieber, mit denen die Rohre geöffnet werden können. AV steht für ein Absperrventil. Bei den gelben Schildern, die für Gas stehen, ist das „S“ ebenfalls ein Schieber, ein AH ist ein Absperrhahn und KH ein Kugelhahn.

Es gibt aber noch einige andere „Hinweisschilder zu Straßeneinbauten“, die nicht so häufig anzutreffen sind. Weiße Schilder mit großem roten Rand an der oberen Seite stehen für Löschwassereinrichtungen. Rote Schilder weisen auf Wärmeversorgungsnetze hin, komplett weiße Schilder zeigen Erdstromkabel an und braune Schilder die Lage von Pipelines.