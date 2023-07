Im offenen Vollzug einfach die Zeit vergessen

Weil er offenkundig den Blick auf die Uhr vernachlässigte, geriet ein Inhaftierter in einen Konflikt. Die vermeintliche Lösung des Problems beschäftigte nun das Amtsgericht. Der 26-jährige Mann aus dem Ruhrgebiet verbüßte im Januar 2023 eine Haftstrafe, allerdings im offenen Vollzug. Irgendwann am Nachmittag dämmerte ihm, die Justizvollzugsanstalt nicht mehr rechtzeitig zu erreichen.

So rief er „seine“ JVA an, um eine verspätete Rückkehr anzukündigen. Die Beamten wiederum entgegneten ihm, es sei besser, rechtzeitig zurückzukehren. Und so fasste er den folgenschweren Entschluss, sich ans Steuer eines Autos zu setzen - ohne entsprechende Fahrerlaubnis. Es kam, wie es kommen musste: Gegen 17.15 Uhr fiel er durch seine Fahrweise mit überhöhter Geschwindigkeit einer Streife auf der B 64 in Warendorf auf. In der Situation der Kontrolle machte es der jetzt Angeklagte nicht besser. So wollte er sich den Polizisten gegenüber nicht als Inhaftierter im offenen Vollzug zu erkennen geben.

Falsche Angaben zur Person

Er machte falsche Angaben zur Person und legte falsche Dokumente vor. Für die Anklage war damit klar: Er hatte sich der Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis schuldig gemacht. Sein Verteidiger räumte die Vorwürfe ein und sprach von einer „äußerst schwachsinnigen Entscheidung“. Dabei war der 26-Jährige im Umgang mit Polizei und Justiz kein Neuling. Seit 2012 kam es zu 13 Eintragungen im Bundeszentralregister. Es begann 2012 mit einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und endete 2021 mit einer Verurteilung wegen schweren räuberischen Diebstahls.

Für letztgenannte Tat wurde er zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt, die bis zur nun angeklagten Autofahrt im offenen Vollzug vollstreckt worden war. Als besonders problematisch stellte sich eine Verurteilung aus dem Jahr 2020 vom Amtsgericht Bocholt heraus. Damals wurde er des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des unerlaubten Entfernens vom Unfallort schuldig gesprochen.

Bei Autofahrt schon vorbestraft

Er war somit mit Blick auf seine Autofahrt durch Warendorf einschlägig vorbestraft. Dass sein Handeln Konsequenzen haben würde, spürte der 26-Jährige bereits unmittelbar nach der Verkehrskontrolle. Wie sein Verteidiger berichtete, wurde sein Mandant in die JVA Werl verlegt, der offene Vollzug gestrichen. Das Gericht verurteilte den Angeklagten zu einer sechsmonatigen Freiheitsstrafe. Zudem wurde eine Fahrerlaubnissperre von 15 Monaten verhängt.