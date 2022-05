Im „Präsidenten-Ruhestand“

Er hat dem Freckenhorster Karneval ein Gesicht gegeben: 14 Jahre lang stand Uli Fastermann der Karnevalsgesellschaft Silber-Blau als Präsident vor. Am Freitag nun ist er – wie seine Stellvertreterin Manuela Nölker anmerkte – in den „wohlverdienten Präsidenten-Ruhestand“ getreten. Als Gründungspräsident habe er vieles für den Verein in Gang gesetzt und etliche Kontakte geknüpft. Im Rahmen der Mitgliederversammlung stellte sich Fastermann nicht mehr zur Wiederwahl, nutzte die Versammlung, um allen Mitstreitern zu danken.

Zum neuen Präsidenten wählten die Karnevalisten Eckhard Nergert, der bis dato als „Jeckensekretär“, also als Schriftführer, fungiert hat. Neue Jeckensekretärin wurde Nadine Berneis. Im Amt bestätigt wurde Sitzungspräsident Achim Hensdiek, der darauf hinwies, dass es an der Zeit sei, einen Nachfolger einzuarbeiten, bis seine Amtszeit in zwei Jahren endet. In das den Vorstand erweiternde Komitee des Vereins wurden Dominik Ritter und Michael Kraß neu gewählt. Wiedergewählt wurden Lisa Nergert, Markus Vecchio und Annemarie Grunau. Neben dem Präsidenten wurden auch die Komiteemitglieder Helene und Franz Stammler sowie Michael Wilken aus ihren Ämtern verabschiedet.

Der Vorstand zeigte sich erfreut, dass mit 51 Mitgliedern rund ein Drittel aller Vereinsmitglieder an der Versammlung teilnahmen. Einen nicht unerheblichen Anteil hatte die jüngste Formation der KG, die Juka. Die Jungkarnevalisten präsentierten stolz ihren neuen, eigenen Orden, der eine karnevalistische Pielepogge und das Freckenhorster Wappen in Herzform vor der Silhouette der Stiftskirche zeigt. Die Formation bedankte sich bei Jürgen Dufhues, der die Anschaffung der Orden durch eine Spende möglich gemacht hatte.

„Es hat so gut wie gar nichts stattgefunden“, blickte der scheidende Präsident Fastermann auf die vergangene Session zurück. Als karnevalistische Aktivität konnte lediglich der Karnevalsauftakt gefeiert werden, bevor die Pandemie der Session ein erneutes Ende bescherte. Außerhalb der Session waren die Karnevalisten mit Getränkeständen beim Stadtteilfest, dem Freckenhorster Herbst und dem Krüßingfest aktiv.

Für die kommende Session hoffte Eckhard Nergert, den Karneval nicht wieder nur im Fernsehen verfolgen zu müssen. Eine neue Tollität, die am 11.11. proklamiert werden soll, stehe bereit, das seit inzwischen fast drei Jahren amtierende Königspaar Manuela und Dirk Nölker abzulösen. Auch auf die große Karnevalssitzung im Februar möchten die Jecken nicht noch mal verzichten.