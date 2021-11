Im stillen Gedenken

An verschiedenen Stellen im Warendorfer Stadtgebiet finden am 14. November Gedenkstunden zum Volkstrauertag statt.

An die unzähligen Opfer von Gewalt und Krieg wird am Volkstrauertag gedacht, der in diesem Jahr am 14. Nvoember begangen wird.

Bundesweit gedenken die Menschen am Volkstrauertag – in diesem Jahr am Sonntag (14. November) – an die Opfer von Gewalt und Krieg. Auch an alle, die unter der Nazi-Diktatur und den Folgen von Gewaltherrschaft, Terror und Flucht leiden mussten, wird am Volkstrauertag erinnert. Auf Einladung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge und verschiedener lokaler Gruppen finden aus diesem Anlass Gedenkstunden am Ehrenmal in der historischen Altstadt, in Freckenhorst sowie in Hoetmar, Milte und Einen statt. Bürgermeister Peter Horstmann bittet die Bevölkerung um ihre Teilnahme an den Feierlichkeiten.

In Warendorf hält Bürgermeister Horstmann die Gedenkrede. Der Toten gedenkt Oberst Rüdiger Jorasch, Kommandeur der Georg-Leber-Kaserne. Die Teilnehmer und Fahnenabordnungen treffen sich um 12 Uhr zum Gang über den Marktplatz bis zum Ehrenmal an der Marienkirche. In der Marienkirche findet eine Gedenkfeier statt. Anschließend erfolgt die Kranzniederlegung am Ehrenmal.

In Freckenhorst ist das Antreten an der Stiftsbleiche für 11.15 Uhr vorgesehen. Um 11.30 Uhr findet die Feier am Ehrenmal an der Petrikapelle statt. Die Gedenkrede hält Peter Huerkamp.

In Hoetmar spricht Theo Fleuter, Vorsitzender des Schützen- und Heimatvereins Hoetmar, um 10 Uhr am Ehrenmal.

Musikalische Begleitung

Auf der Veranstaltung in Milte vertritt der Regierungsvizepräsident Dr. Ansgar Scheipers die Regierungspräsidentin Dorothee Feller. Das Antreten der Vereine und Fahnenabordnungen erfolgt um 10.30 Uhr bei Biedendieck, bevor man sich im Anschluss zum Ehrenmal begibt.

In Einen lädt die Schützengilde zur Gedenkstunde ein. Nach der Heiligen Messe um 10.30 Uhr folgt der Gang zum Friedhof. Dort hält die Brudermeisterin der Schützenbruderschaft St. Georg Müssingen, Monika Schlieper, die Gedenkrede am Ehrenmal.

Alle Veranstaltungen zum Volkstrauertag werden musikalisch von Chören und Kapellen begleitet.

Bei den Veranstaltungen gelten die aktuellen Regeln der Coronaschutzverordnung und das Tragen einer Maske wird empfohlen. Für die Gedenkfeier in der Marienkirche gilt die 3G-Regel.