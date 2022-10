Im Zentrum der Handelsrouten

Gästeführer Werner Elpers startet seine Führungen am Stadtmodell vor dem historischen Rathaus. Hier hat er schon eine Menge an interessanten Informationen für die Teilnehmer parat.

Das Warendorfer Stadtmodell am historischen Rathaus ist der Startpunkt für die Stadtführung, die Gästeführer Werner Elpers leitet. Und dieses Modell bietet schon viele Möglichkeiten, etwas über die 1200-jährige Geschichte Warendorfs zu erzählen. „Das Modell zeigt die Bebauung um 1908. Die Bäume sind die ehemalige Stadtmauer“, sagt Werner Elpers. Warendorf sei etwa um 785 flussaufwärts an einer günstigen Emsfurt als karolingische Neugründung entstanden. Um 1100 wurde die Siedlung Warantharp gegründet – wara ist der Fischzaun und tharp das Dorf. Um 1200 erhielt Warendorf bereits Stadtrechte. Werner Elpers kann viele interessante Details aus der Geschichte erzählen.

„ »Die wunderschönen Patrizierhäuser spiegeln den Wohlstand der einstigen Erbauer wider. Kirche und Markt sind die Keimzellen der Stadt.« “ Werner Elpers, Gästeführer

Der Gästeführer fordert seine Gruppe immer auf, den Marktplatz mit seiner geschlossenen Bebauung auf sich wirken zu lassen. „Die wunderschönen Patrizierhäuser spiegeln den Wohlstand der einstigen Erbauer wider. Kirche und Markt sind die Keimzellen der Stadt.“ Bis ins 18. Jahrhundert sei Warendorf eine Stadt von Fachwerkbauten gewesen. Elpers stellt in seiner Führung verschiedene Häuser auf dem Marktplatz vor. Das älteste Bauwerk ist das historische Rathaus, das ganz aus Stein ist und mehrmals umgebaut wurde.

Warendorf hatte einen hervorragenden Standort, denn es lag an vier Kreuzungspunkten, die die Entwicklung stark gefördert haben. Die Emsstadt lag für die damaligen Handelsrouten ganz zentral, und so wurde der Marktplatz zu einem absoluten Mittelpunkt und wichtigem Umschlagplatz für Waren.

Mit so viel interessantem Wissen gefüttert, führt Werner Elpers seine Gäste nun Richtung Emsstraße. Hier ist beim Haus Buller sehr gut das sogenannte „Vorkragen“ zu sehen, das hier gleich fünffach vorgenommen wurde. Damit überlisteten die Eigentümer früher die Steuer, denn die musste auf die Größe der Grundfläche gezahlt werden. Darum wurden die oberen Etagen weiter „vorgebaut“. Weiter geht es nun zur Ems aufs Emstal zu.

„ »Es war ein Versorgungsmarkt für Menschen. Hier gab es Schinken, Speck und Wurstbrot.« “ Werner Elpers, Gästeführer

Durch den Kletterpohl geht es zum Laurentiuskirchplatz. Die Laurentiuskirche sei vermutlich bereits um 785 als Missionskirche aus Holz errichtet worden. Die später erbaute romanische Kirche fiel dem großen Stadtbrand 1404 zum Opfer. Die Laurentiuskirche wurde als neue gotische Hallenkirche mit drei Schiffen neu gebaut. 1913/14 wurde sie um den 61 Meter hohen Turmbau erweitert. Werner Elpers führt seine Gäste gerne auch gut zehn Minuten durch die Kirche, die alleine schon eine ganze Führung in Anspruch nehmen würde. „Hier kann man die Miserikordien sehen. Das sind kleine Gesäßstützen mit toll geschnitzten Holzgesichtern darunter.“

Im Westen wurde um 1200 die Marienkirche gebaut und im Osten im 17. Jahrhundert das Franziskanerkloster. Den Grundstein für den Neubau legte kein geringerer als Fürstbischof Christoph Bernhard von Galen. Hier sollte der katholische Glauben gestärkt werden. „Vor 200 Jahren entstand das Landgestüt und es kamen viele Preußen nach Warendorf. Die waren protestantische und gründeten vor 180 Jahren eine protestantische Gemeinde und bauten die Christuskirche“, berichtet Werner Elpers.

Von der Laurentiuskirche nimmt Werner Elpers die Gäste mit zum Schweinemarkt, der einer von drei Spezialmärkten in der Nähe des großen Marktplatzes war. „Es war ein Versorgungsmarkt für Menschen. Hier gab es Schinken, Speck und Wurstbrot.“ Zudem steht hier die Pumpe, an dem sich die Menschen der umliegenden Häuser mit Wasser versorgen konnten.

Der Heumarkt war der Markt für Tiere, und hier wurde dann auch Heu gehandelt. Zudem ist hier ein reizvoller Brunnen mit beweglichen Figuren zu sehen. Der Krickmarkt war damals der Pferdemarkt. Als vierter Markt kommt dann noch der Fettmarkt, auf dem Großtiere gehandelt wurden und der auch heute noch traditionell im Oktober stattfindet.

Weiter geht es in die Petersiliengasse, und hier ranken sich viele Gerüchte um die Bedeutung. „Es war wohl das erste erotische Viertel in Warendorf. Die Petersilie gilt schon seit der Antike als Aphrodisiakum“, schmunzelt Elpers. Hier soll sich darum ein Gasthaus befunden haben, in dem einige Frauen lebten, die versuchten, durch Prostitution ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

In der Oststraße darf der Hinweis auf die Übernachtung Goethes nicht fehlen. Die Prachtstraße mit barocken und klassizistischen Fassaden hat sich seit den 50er Jahren kaum verändert.

Nach 60 bis 75 Minuten – je nach Interesse – endet die interessante Führung wieder auf dem Marktplatz. Sie findet jeden Samstag und jeden Sonntag als öffentliche Tour von 11 bis 12 Uhr statt, ist aber auch individuell buchbar. Informationen gibt es in der Tourist-Info, 0 25 81/54 54 54.