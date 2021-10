Immer ein Faible für Rilke gehabt

Eine neue Ausstellung mit Gemälden der Münsteranerin Rita Drüke wird am 14. November in der Galerie des Museums Heinrich Friederichs in der Oststraße eröffnet. In dieser Woche hat die Künstlerin mit den Vorbereitungen begonnen.

Wenn Rita Drüke ihre großformatigen Kunstwerke ausstellen wollte, konnte sie lange Jahre auf die Praxisräume ihres Mannes in einem ehemaligen Bankgebäude an der Schorlemerstraße in Münster zurückgreifen. Dort, in den 5,60 Meter hohen Räumen, sei eigentlich immer Publikumsverkehr gewesen, daher habe sie nie irgendwo anders ausstellen müssen. In der Öffentlichkeit zu stehen, sei ohnehin nicht ihr Ding, gibt die gebürtige Paderbornerin zu. Viel lieber sei sie eigentlich in der Natur unterwegs oder bei ihren Pferden. Tatsächlich kostete es Rosemarie Friederichs einige Überredungskunst, die Malerin, seit 2009 Mitglied des Fördervereins Heinrich Friederichs Museum, dazu zu bewegen, einige ihrer expressiven Arbeiten in der Galerie an der Oststraße 21 auszustellen.