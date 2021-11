Die Zweite ihrer Art und nach dem Diebstahl der ersten jetzt auch befestigt: eine Mülltonne für „To-Go“-Nutzer. Am Hellegraben kehren gerne welche ein. Und lassen ihren Müll da.Zu dieser Jahreszeit fast zu übersehen und ganz normal: Chipstüte neben Herbstlaub am Skatergelände im Emsseepark.Niemand muss vermuten, woher der Müll kommt. Aber wenigstens landet er in der Tonne. Meistens.

Foto: Jörg Pastoor