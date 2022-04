Nicht von ungefähr wird dieses Duo, beide ausgebildete Musiker, mit Preisen überhäuft und international zu den wichtigsten Comedyfestivals eingeladen. Jetzt kommen Stenzel & Kivits nach Warendorf – am 28. April geben sie ihr „unmögliches Konzert“ im Theater am Wall.

„The impossible Concert – Musikkabarett vom Allerfeinsten mit Stenzel & Kivits aus den Niederlanden“, so war die Vorankündigung eines grandiosen Kabarettabends im Warendorfer Sommer 2021 getitelt. Und dann sollte der Name Programm werden: Corona und das schlechte Wetter machten das Konzert unmöglich.

Kurzfristig musste die Veranstaltung abgesagt werden und wurde in die Saison im Theater am Wall verlegt. Und am 28. April (Donnerstag) ist es nun so weit. Stenzel & Kivits geben ihr unmögliches Konzert um 20 Uhr im Theater am Wall. „In ihrer Comedyshow ist kein klassisches Thema vor ihren Improvisationen und Persiflagen sicher. Ebenso werden Jazz, Pop und Folklore mit außergewöhnlichen und einfallsreichen Musikinstrumenten interpretiert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt dazu.

„Aus leichten Verwirrungen und Unstimmigkeiten wachsen humoristische Höhepunkte mit einem stürzenden Piano, einem tanzenden Notenständer und einem eigentlich unmöglichen Duett mit Caruso. Verbunden mit ihrem intensiven Spiel und virtuosen Wahnwitz agieren Stenzel & Kivits mitunter anarchistisch und immer rasant.“

Mit Preisen überhäuft

Nicht von ungefähr werde das Duo, beide ausgebildete Musiker, mit Preisen überhäuft und international zu den wichtigsten Comedyfestivals eingeladen. Die Presse schreibe über Stenzel & Kivits: „Musik-Kabarett in Neuer Dimension“, „Bühne bebt unter brillantem Blödsinn“, „Klavier- und Singakrobatik der Extraklasse“, „technische Erfindungsgabe und Freude an der Darstellung“. Das heißt aus Sicht der Kulturschaffenden der Stadt Warendorf: „Da muss man doch dabei sein!“

Karten sind zu Preisen von 20 Euro im Vorverkauf oder an der Abendkasse des Theater am Wall erhältlich. Die Abendkasse öffnet am Veranstaltungstag um 19.30 Uhr. Schüler, Studenten und weitere Ermäßigungsberechtigte erhalten einen Rabatt von 50 Prozent auf den Kartenpreis. Darüber hinaus sind die Karten von zu Hause auch online buchbar. Hierfür fallen jedoch über den Kartenpreis hinaus gesonderte Gebühren an.

Vorverkauf: Tourist-Information Emsstraße 4, 0 25 81/54 54 54 oder online theateramwall.de sowie über Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH unter reservix.de