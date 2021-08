Volle Säcke verhindern, dass sich der Inhalt besser im Gefäßinneren verteilt. Folge: Der Deckel steht offen. Das macht die Leerung Seitenladern bei der Abfuhr der kleineren Tonnen unmöglich, wenn sie falsch herum am Straßenrand stehen.So herum steht die Gelbe Tonne richtig. Das und gelegentlich achtloses Parken sind die einzigen Probleme für PreZero.

Sechs Monate Gelbe Tonne. Und was sagt Boris Ziegler zur Halbjahresbilanz? „Ein ganz dickes Dankeschön an alle Bürger. Das klappt schon sehr, sehr gut!“ Was noch besser klappen könnte, fragten die WN beim Sprecher des Entsorgungsunternehmens Prezero nach.