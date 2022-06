Immer weniger rote Bungen

Dass immer weniger Bungen zum Heimatfest Mariä Himmelfahrt den Platz an Fassade und Fenster finden, beobachten Bürgerstiftung und Bogengemeinschaften mit großer Sorge. Auch nach zweijähriger Corona-Pause stehen alle Stifter und Sponsoren bereit, um für die Illumination in der Altstadt zu werben. Dafür nehmen sie erneut Geld in die Hand und sorgen für 1000 rote Lampions zusätzlich.

Hat Warendorf ein Bungen-Problem? Vertreter der Bürgerstiftung und der Bogengemeinschaften, die sich am Donnerstag im Hotel Im Engel trafen, finden jedenfalls, dass mehr rote Bungen die Fenster und Hausfassaden zu Mariä Himmelfahrt in der Altstadt schmücken könnten. Auch nach zweijähriger Corona-Pause stehen alle Stifter und Sponsoren bereit, um für die Illumination in der Altstadt zu werben. Dafür nehmen sie erneut Geld in die Hand und sorgen für 1000 rote Lampions zusätzlich.