Impulse begleiten Wandergruppe

15 Teilnehmer der Pfarrgemeinde St. Laurentius versammelten sich jetzt zu einem Tagesausflug. Dieser wurde vom Organisationsteam bestehend aus Elke Plaschke, Claudia Rottderdam und Markus Austerhoff in den vergangenen Wochen mit viel Einsatz und zeitlichem Aufwand vorbereitet, so die Kirchengemeinde in einer Pressemitteilung. Ziel war die Holperdorper Teutoschleife bei Lienen.

Los ging es an der Josefkirche mit der Begrüßung der Teilnehmer sowie dem anschließenden Wandersegen und einem ersten gemeinsamen Gesang. In Fahrgemeinschaften führte der Weg dann weiter nach Lienen zum Wanderparkplatz am Waldschlösschen. Dort begab sich die Gruppe auf eine 13 Kilometer lange Rundstrecke, die zahlreiche Höhepunkte für alle vereint hat. Es ging vorbei an bunten Wiesen und weiten Wäldern, mit immer wieder einem traumhaften Ausblick auf das Münsterland.

Impulse passend zur Jahreszeit

Die Wanderung wurde regelmäßig unterbrochen, um vorbereitete Impulse, gemeinsame Lieder und Gedichte vorzutragen, „passend zu der Jahreszeit, aber viel wichtiger für unser gemeinsames Anliegen, Gott zu danken, dass wir zu ihm gehören und im Glauben miteinander verbunden sind“, heißt es im Pressetext weiter. Es wechselten sich Phasen der Stille mit Geselligkeit ab, sodass jeder zur inneren Ruhe kommen konnte, aber auch die Gemeinschaft nicht zu kurz gekommen ist.

Zurück in Warendorf zeigten sich die Teilnehmer begeistert von dem, was sie an diesem Tag erlebt haben, bevor dieser mit einem Dankgebet und einem Abschlusslied endete.