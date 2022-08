In 25 Jahren breites Fachwissen gesammelt

Marion Stalbold blickt seit Ende Juli auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit bei der Gärtnerei Murrenhoff zurück, so teilt die Gärtnerei in einer Pressenotiz mit. Stalbold begann am am 1. August 1997 ihre Ausbildung als Gärtnerin, Fachrichtung Zierpflanzenbau, damals noch am Betrieb an der Everswinkeler Straße 33 in Freckenhorst.

Im Laufe ihrer Tätigkeit bei Murrenhoff hatte die Jubilarin die Leitung der Produktion von Beet- und Balkonpflanzen inne und ist heute zuständig für die Abteilung Beet- und Balkonpflanzen. „Sie verfügt über hervorragende Pflanzenkenntnisse und ein umfangreiches Fachwissen in allen Bereichen, ob Beet- und Balkonpflanzen, Gemüse, Zimmerpflanze, Pflanzenschutz und Baumschule“, so die Gärtnerein Murrenhoff. Am vergangenen Freitag wurde sie in einer kleinen Feier durch Betriebsinhaber Christian Murrenhoff sowie den Kreisgärtnermeister des Kreises Warendorf, Reinhard Bertels, geehrt und die Ehrenurkunde des Berufsstandes überreicht.