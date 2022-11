Warendorfer Ehepaar erkundet Skandinavien mit dem Wohnmobil

„Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, heißt es in einem volkstümlichen Lied. Und genau das haben Heidi Schwope-Conrad und ihr Mann Klaus Conrad getan. Angelehnt an ein bekanntes Buch wollten sie „in 80 Tagen um die Ostsee“ – es wurden am Ende 88 Tage. Die Idee dazu hatte Klaus Conrad, und da Ehefrau Heidi im Juni ihren letzten Arbeitstag als Lehrerin in der Sassenberger Sekundarschule hatte, konnte es am 27. Juli losgehen. Gereist wurde im Wohnmobil, das 17 Quadratmeter Platz bietet. Da aber der Hund „Iceman“ mitfuhr und immer im Weg lag, war es gefühlt noch weniger Platz.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet