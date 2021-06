„In eine Falle gelaufen“

Trotz aller Parteibeschlüsse in Berlin, sich nicht nach links oder rechts zu entwickeln, hat die CDU gemeinsam mit der AfD einen neuen Ministerpräsidenten in Thüringen gewählt. „CDU und FDP sind der AfD in die Falle gelaufen“, so Perlewitz, Was der CDU-Chef am Donnerstagmorgen noch nicht wusste, dass Thomas Kemmerich (FDP) am frühen Nachmittag verkündete – nur einen Tag nach seiner Wahl als Ministerpräsident – zurückzutreten. Die Thüringer FDP gibt dem Druck nach der umstrittenen Wahl nach und hat einen Antrag auf Auflösung des Landtags gestellt. Für Warendorfs FDP-Ortvorsitzende Anita Stakenkötter ist der Rücktritt Kemmerichs nur eine fällige Konsequenz. „Ich war zuerst sprachlos. Man lässt sich nicht von der AfD in ein Amt wählen. Solch ein Ergebnis, das so zustanden gekommen ist, darf keinen Bestand haben.“

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) im Münsterland appellierte am Donnerstag an die Politiker in unserer Region, sich zu erklären und scharf von jeglicher Kooperation mit der AfD abzugrenzen.