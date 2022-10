In fünf Jahren die Welt fotografiert

Fünf Jahre war der bekannte Geograf und Fotograf Michael Martin unterwegs und hatte dem Publikum am Donnerstagabend im Theater am Wall nicht nur viel zu erzählen, sondern auch zu zeigen.

Der Paul-Schallück-Saal des TaW war gut gefüllt und die Gäste warteten gespannt auf die neue Multivisionsshow von Michael Martin: „TERRA – Mit der Kamera um die Welt“.

„Wir fangen im Weltall an“, erklärte Martin zu Beginn der Show. „Denn dort hat alles seinen Anfang genommen.“ Spektakuläre Aufnahmen von Galaxien mit bizarren Gebilden und großen Säulen aus Gas und Staub, umgeben von funkelndem Licht zogen die Besucher sofort in den Bann. Simultan zu den Bildern erklärte Martin in knappen Worten die Entstehung der Erde.

Aber dann nahm Michael Martin sein Publikum wieder mit auf den Boden und damit zu seiner fünfjährigen Weltreise – seine Bilder davon sind ebenso spektakulär wie fantastisch.

Er fotografierte zusammen mit seiner Frau Ellie und einem Freund in der Arktis, im Himalaya, in den Anden, im Südpazifik, in Arabien, im Amazonasbecken, in den Savannen Ostafrikas sowie in der Taiga Sibiriens und den großen Steppen Zentralasiens.

Umfangreiche Geschichten und viele Anekdoten

Zu den Bildern gab Martin sein umfangreiches Wissen und viele Geschichten und Anekdoten rund um die faszinierenden Landschaften, Tiere, Pflanzen und Kulturen in allen Klimazonen an die Gäste weiter. Seine eigene Faszination und oft auch Verwunderung kam bei seinen Erzählungen ebenso klar heraus, wie die Anstrengungen, die es gekostet hat, die Orte zu erreichen und die Bilder überhaupt machen zu können.

Und diese Bilder sind schlichtweg unglaublich. Natürlich ist Martin ein überaus guter Fotograf. Aber ein Fotograf kann mit der Kamera auch nur das einfangen, was da ist – eben diese einzigartige Erde selbst. Bizarr, teilweise surreal voll unglaublicher Schönheit und Farben. Diese Bilder an die Betrachter weitergeben zu können, dafür lohnen sich wohl all die Mühen und Strapazen des Fotografen. Das sieht Martin wohl genauso, denn seine eigene Faszination und Leidenschaft war klar herauszuhören an diesem Abend.

Eine Flut von Bildern und Informationen stürzten auf die Besucher in der gut dreistündigen Multivisionsschau ein. Aber er richtete auch einen ebenso leidenschaftlichen Appell an die Menschen, die Erde zu schützen und so die Artenvielfalt zu erhalten. Denn der Klimawandel ist ihm auf seinen Reisen überall und in aller Dramatik begegnet.

Am Ende blieb beim Publikum die Frage zurück, ob solche ausdrucksstarken Bilder zukünftig überhaupt noch möglich sein werden, wenn alle nicht endlich etwas tun, um die Erde in all ihrer Vielfalt zu erhalten.