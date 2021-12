Inhaberwechsel beim Traditionsunternehmen Minke

Die Fleischerei Minke ist nicht nur in Freckenhorst eine echte Institution. Umso erfreulicher ist es, dass nun die Nachfolgeregelung getroffen werden konnte. „Es hat fast ein Jahr gedauert in dem wir unzählige Gespräche geführt haben. Nun ist es soweit: Wir werden das Traditionsunternehmen Minke weiterführen und mit neuen Ideen und Produkten in die Zukunft gehen. Ich habe vor 36 Jahren bei Wolfgang Minke die Ausbildung zum Fleischer gemacht und bin stolz darauf, nun diese Firma zu übernehmen“, sagt Andreas Schäfer, der sich freut, dass fast alle Mitarbeiter bleiben.

Mit Martin Huerkamp habe er nicht nur einen Freund an seiner Seite, sondern auch einen, der sich im Geschäftsleben schon lange auskennt, selbst viele Mitarbeiter führt und ein Top Unternehmen auf die Beine gestellt hat. „Wir sind ein tolles Team und glauben, dass sich die ganze Mühe lohnen wird: Mit 50 Jahren kann ich mich noch einmal verändern, und die ,Minkes‘ mit deren Mitarbeitern kenne ich seit Kindes Beinen“, so der Fleischermeister und Betriebswirt Andreas Schäfer, der für das operative Geschäft zuständig sein wird.

„ Ich hoffe sehr, dass die vielen Kunden uns treu bleiben und uns bei der nicht geraden einfachen Aufgabe weiter unterstützen. Ohne Kunden geht es nicht. “ Martin Huerkamp

„Ich hoffe sehr, dass die vielen Kunden uns treu bleiben und uns bei der nicht geraden einfachen Aufgabe weiter unterstützen. Ohne Kunden geht es nicht. Wir werden weiter wie gewohnt die bekannte Top-Qualität liefern“, sagt Martin Huerkamp. Die Familie Minke sei seit vielen Jahren durch Krankheiten immer wieder an ihre körperlichen Grenzen gegangen. „Ich kenne das aus eigener Erfahrung und möchte eben nicht, dass eine Firma wie Minke nicht mehr weiter machen kann. Das Rentenalter haben die Gebrüder Bernhard und Wolfgang Minke und ihren Frauen Annette und Christel Minke lange erreicht und nun hoffe ich sehr, dass sie ihre freie Zeit genießen können. Gleichzeitig bleiben sie uns im Hintergrund noch solange erhalten wie sie wollen und können. Sohn Wolfgang Minke jun. wird ebenfalls in der neuen Firma tätig sein.“

„Wir glauben, dass diese Dienstleistung nicht aussterben darf. Schon in vielen Städten und Gemeinden in der Umgebung gibt es keinen Fleischer mehr. Discounter sind hier leider schon lange auf dem Vormarsch. Wir versuchen nun, dass die ,Marke Minke‘ für Freckenhorst und deren Nachbargemeinden und Städte für lange Zeit weiter bestehen bleibt. Deswegen setzte ich mich mit meiner Frau Petra dafür ein und habe mit Andreas, der Familie Minke und den Mitarbeitern eine sehr gutes Fundament“, so der Inhaber und Geschäftsführer der Firma Huerkamp GmbH.

Für den Übergang bleiben die Familien Minke auf jeden Fall als Ansprechpartner erhalten. Neue Mitarbeiter werden zusätzlich eingestellt. Nach den Renovierungsarbeiten der Fleischerei und dem Imbiss soll am 17. Januar 2022 wieder geöffnet werden. „Wir freuen uns schon sehr darauf. Wenn es Corona zulässt werden wir auch das Catering wieder anschieben. Alles zu seiner Zeit…..“, sagt Schäfer.

„Ein Problem haben wir aber leider noch: Wir brauchen mehr Kaufkraft durch mehr Parkplätze. Deswegen geht all das nur wenn wir das marode Gebäude, das der Familie Minke gehört, neben der Fleischerei abreißen dürfen, um mit neuen Parkplätzen mehr Kunden zu generieren und um die Firma auch so für die Zukunft zu festigen. So wird die Hoetmarer Straße sicherlich ansehnlicher. was auch höchste Zeit wird. Ich hoffe sehr, dass die Stadt Warendorf es genauso sieht und uns in dieser Hinsicht unterstützt. Wir sind deswegen im Kontakt mit der Stadt Warendorf und werden die passenden Anträge stellen“, so Martin Huerkamp weiter.