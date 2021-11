Instrumente für Beteiligung in Kommunen

Thorsten Sterk aus Köln gehört zum Landesverband der Initiative „Mehr Demokratie“. Er stellt am 23. November um 19.30 Uhr in einem Vortrag Grundsätze, Instrumente und Verfahren der Bürgerbeteiligung vor, um dem Bürgerforum in Warendorf eine möglichst breite Informationsgrundlage zu geben.

Das Bürgerforum Warendorf tritt ein für verbesserte und institutionalisierte Beteiligungsmöglichkeiten für alle Einwohner an kommunalen Entscheidungen. Deshalb will es vor allem auch Alternativen, die das gesetzlich vorgegebene Maß überschreiten. Für diese gibt es verschiedene Möglichkeiten, die in zahlreichen großen und kleinen Kommunen wie Detmold, Soest oder Bonn auch bereits praktiziert werden.

Die Beteiligung von Menschen an politischen Entscheidungen in ihrer Stadt oder Gemeinde ist nach Meinung von Gerd Nergert vom Bürgerforum auf verschiedenen Wegen möglich: Von der Bürgerwerkstatt bis zur Zukunftswerkstatt gibt es zahlreiche Instrumente der Bürgerbeteiligung.

In Bürgerräten beraten zufällig ausgeloste Menschen, die repräsentativ für die Bevölkerung der Kommune stehen, über ein jeweils aktuelles Thema. Dabei werden sie von Expertinnen und Experten auf den notwendigen Wissensstand gebracht. Kooperativ und konsensorientiert entwickeln sie Handlungsempfehlungen für den Stadtrat.

Rechtliche verbindliche Empfehlungen

Während Bürgerbeteiligungsverfahren und Bürgerräte rechtlich unverbindliche Empfehlungen aussprechen, können die Wahlberechtigten mit Bürgerentscheiden anstelle des Rates Entscheidungen treffen, die von der Kommune umgesetzt werden müssen. In NRW ist das seit 1994 möglich. In Warendorf fanden bisher zwei Bürgerentscheide sowie mehrere Bürgerbegehren statt, die zum Teil aber durch den Rat als rechtlich unzulässig angesehen wurden. Entsprechend seinem Programm hat Bürgermeister Peter Horstmann bereits eine (vorläufige) Arbeitsgruppe zwecks Erstellung des Vorschlags von Leitlinien zur Bürgerbeteiligung einberufen. Das Bürgerforum hat in den letzten Monaten darüber mit Vertretern der Ratsfraktionen fruchtbaren Gedankenaustausch betrieben.

Initiative „Mehr Demokratie“

Das Bürgerforum hat nun Thorsten Sterk aus Köln eingeladen. Dieser gehört zum Landesverband der Initiative „Mehr Demokratie“. Thorsten Sterk stellt am 23. November um 19.30 Uhr in einem Vortrag Grundsätze, Instrumente und Verfahren der Bürgerbeteiligung vor, beantwortet Fragen dazu und diskutiert mit Interessierten über die Vor- und Nachteile einzelner Verfahren.

Die Veranstaltung findet im Sophiensaal an der Kurzen Kesselstraße unter 3G-Regeln (Impf- und Identitätsnachweise werden geprüft) statt. Für Fragen ist das Bürgerforum unter buergerforumwarendorf@web.de zu erreichen.