Integration auf zwei Rädern

Seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, steht das ehrenamtliche Team der Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge vor neuen Herausforderungen. Der Bedarf an Fahrrädern ist aktuell sehr groß.

Klein, aber fein ist die Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge. Sie ist untergebracht im Keller der Musikschule in der Hermannstraße. Werkzeug zum Reparieren ist reichlich vorhanden. Es gibt Hilfsmittel wie Montageständer, damit man sich zum Schrauben nicht bücken muss. Was fehlt sind allerdings Fahrräder, vor allem Kinderräder. Und auch das Material wird knapp. So warten die Helfer seit Wochen auf die Lieferung einer Radnabe für ein Kinderrad.