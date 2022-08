Integration durch Sport realisieren

Der Geländeradsport findet bei der Radsportgemeinschaft Warendorf-Freckenhorst (RSG) sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen eine gute Resonanz. Seit Jahren setzt sich die RSG als Stützpunktverein „Integration durch Sport“ ein, geflüchteten Menschen eine Möglichkeit zum Radsport zu bieten.

Am vergangenen Wochenende stand ein Geländeradtraining für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von acht bis 38 Jahren – mit und ohne Migrationshintergrund – auf dem Programm. Allen Teilnehmern, die kein eigenes Mountainbike mitbringen konnten, stellte der Verein ein Leihrad zur Verfügung. Auch einige Mitglieder erklärten sich gerne bereit, ihr Mountainbike auszuleihen.

Wichtige Grundlagen erlernt

Zu Beginn der Maßnahme wurden den Teilnehmern die wichtigsten Grundlagen für das Mountainbike-Fahren vermittelt. Dazu zählte der perfekte Reifendruck, das Ölen der Kette, die Höheneinstellung des Sattels sowie Hinweise zum fairen Miteinander im Gelände.

Im Anschluss übten die Teilnehmer auf dem Grundschulhof das Bremsen, Treppen- und Slalomfahren, das Aufnehmen von Gegenständen während der Fahrt ebenso wie das langsame Fahren und das Fahren auf gerader Linie. Auf dem „Schneckenberg“ am Hagen konnten die Teilnehmer dann das bereits Erlernte umsetzen.

Touren durch den Wald

Am Sonntag hatten die Organisatoren abwechslungsreiche und spannende Touren durch die Waldgebiete „Bockholter Forstweg“ und die „Füchtenknäppe“ zusammengestellt. „Am besten waren die Abfahrten“, so die allgemeine Rückmeldung der Teilnehmer, die die kurzen Anstiege und Abfahrten so richtig genossen haben. Das Fahren auf unebenen Wegen sowie sandigen Trails und herausfordernden Wurzelpfaden verlangte den Teilnehmern einiges ab. Dennoch kam der Spaß während der Aktion nicht zu kurz. Da schmeckten im Anschluss auch der selbst gebackene Kuchen und die kühlen Getränke. Und auch die erfrischende Abkühlung im Schwimmteich der Familie Richter war willkommen.

„Wir waren begeistert, dass alle während der gesamten Aktion mit großem Interesse und ganz viel Spaß dabei waren. Auch unsere gemeinsame Zielsetzung des Kennenlernens, der Integration, der Begeisterung für den Geländeradsport und das sichere und rücksichtsvolle Fahren im Gelände zu vermitteln, konnten wir mit unserem Projekt auf alle Fälle umsetzen“, zeigte sich der Mitorganisator Michael Reher zufrieden mit der Aktion.

Finanzspritze für den Bike-Park

Mit 2000 Euro hatte der Kreissportbund das Projekt in diesem Jahr letztmalig gefördert. „Das ist gerade jetzt für uns eine willkommene Finanzspritze für unseren aktuell im Bau befindlichen Bike-Park. Wir werden das Geld auf alle Fälle für die Anschaffung einer Absprung-Rampe und damit für unsere Jugendarbeit nutzen, denn schon jetzt freuen sich die Kinder und Jugendlichen auf das rasante Downhill-Erlebnis im Sportpark Freckenhorst“, freuten sich die Organisatoren über die gelungene Aktion.