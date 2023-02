Erstes Haus aus dem Druck war harte Nuss

Eingeladen zu dem Vortrag, der in der Pausenhalle der Gesamtschule stattfand, waren Schülerinnen und Schüler der Einführungsphasen 1 und 2. Rund 150 interessierte Jugendliche waren gekommen, um den Ausführungen zu lauschen. Doch zunächst begrüßte Tim Burmester die Gäste. „Die BIT bietet eine tolle Möglichkeit, sich zu informieren, was man alles nach der Schule machen kann“, betonte der Koordinator der Gastgeberschule.

Tandem-Konzept zeigt zwei Seiten

Dann ergriff Prof. Dr. Peter Degen vom Lions-Club das Wort. „Wir wollen über die Berufsfelder informieren“, erklärte er. Um den Schülern den bestmöglichen Einblick zu bieten, werde eine Art Tandem-System gebildet. Zum einen erzähle ein Berufserfahrener Referent von seinen Erfahrungen, aber auch ein ganz junger, der vor zwei noch genau dagestanden habe, wo sie jetzt stünden, werde zu Wort kommen. „Da kann man hautnah erfahren, wie ein Studium oder eine Ausbildung wirklich aussieht, denn die stecken noch mittendrin“, so Degen.

Referent Architekt Alexander Hoffmann erklärte die Vor- und Nachteile der 3-D-Druck-Bauweise. Foto: Marion Bulla

Den Anfang zu den BIT, die von den Serviceclubs Rotary und Lions zusammen mit der Agentur für Arbeit auf die Beine gestellt worden sind, machte am Montagmorgen das Berufsfeld Architektur. Eingeladen dazu war Alexander Hoffmann. Er erzählte zunächst von seinem Werdegang und erklärte, wie er überhaupt zu seinem Traumjob gekommen war. Denn ganz so gerade war sein Weg nicht. Hoffman hatte vor zehn Jahren den Plan, am Laurentianum sein Abitur zu bauen.

„ Da merkte ich, dass Architektur genau mein Ding ist“. “ Alexander Hoffmann

„Mir fehlten allerdings genau drei Punkte zur Zulassung. So absolvierte ich zunächst eine Lehre als Bauzeichner. Da merkte ich, dass Architektur genau mein Ding ist“, erzählte der Referent und berichtete dann, dass er schließlich mit Fachabitur in Münster seinen Bachelor im Bereich Architektur absolvierte. Heute ist er mit großer Leidenschaft Architekt. Besonders die innovative 3-D-Technik liegt ihm am Herzen.

Sein Arbeitgeber, das Büro Mense-Korte Ingenieur und Architekten machte ihn zum Projektleiter für ein ganz besonderes Bauvorhaben in Beckum. Er durfte mitverantwortlich dabei sein, bundesweit das erste Haus im 3-D-Betondruck zu erschaffen. „Wir haben ganz ganz viel Forschungsarbeit betrieben. Das Projekt war einmalig und mein Wissen aus dem Studium konnte ich dabei nicht anwenden“, bemerkte Hoffann mit einem Schulterzucken. Da habe es viele kurze Nächte gegeben, musste er zugeben und fügte dann an, wenn man mit Leidenschaft dabei sei, dann sei das aber alles unwichtig.

Rund 150 Schüler und Schülerinnen verfolgten den Vortrag zum Thema 3-D-Architektur mit. Foto:

Viele Vorteile mit 3-D-Druck-Bauweise

Alexander Hoffmann referierte, und auch das mit jeder Menge Herzblut, über die vielen Vor- und die wenigen Nachteile der 3-D-Bauweise. Auch über neue Vorhaben, wie das mit 65 Metern längste 3-D-Druck-Haus der Welt, berichtete der Architekt. Erstaunt war er, dass, als er sein Publikum fragte, wer in der Schule mit 3-D-Druckern arbeite, lediglich zehn Hände nach oben schnellten. „Da ist noch viel Luft nach oben“, so Alexander Hoffmann, der seit Anfang des Jahres in seinem alten Ausbildungsbetrieb Büro Mense-Korte als Geschäftsführer fungiert.

Die 18. Berufsinformationstage (BIT), die von den Serviceclubs Rotary und Lions zusammen mit der Agentur für Arbeit organisiert haben, finden vom 27. Februar bis zum 9. März statt. Es gibt verschiedene Angebote an den vier Schulstandorten Laurentianum, Mariengymnasium, Gesamtschule und Paul-Spiegel-Berufskolleg. Die BIT bietet wertvolle Tipps und Infos zu einer Vielzahl an Berufsfeldern.

In Planung: Das Büro Mense-Korte möchte mit 65 Metern das längste Haus aus dem 3-D-Drucker bauen. Es soll ein fensterloses Server-Hotel werden . Foto:

Jede Menge Infos über Studium und Ausbildung

Insgesamt 27 Veranstaltungen stehen in diesem Jahr auf dem Programm. Das Spektrum ist umfangreich und reicht von Infos zum Studium, Karrierechancen zu Ausbildungen im Handwerk sowie zu den Möglichkeiten des Freien Sozialen Jahres (FSJ), Work and Travel oder Au Pair. Außerdem gibt es in den kommendem 14 Tagen so manch eine Berufsinformationen in den Bereichen IT, Computer, Medien, Gesundheit, Naturwissenschaften, Verwaltungen, Banken, Versicherungen, in den freien Berufen, im sozialen Bereich sowie in Industrie und Dienstleistung. Die Veranstaltungen richten sich an Schüler der Klassen zehn sowie der Oberstufen.