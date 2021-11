Weihnachtsoratorium am 5. Dezember in der Laurentiuskirche

Warendorf

Der neue Chorleiter, Gregor Loers, stellt hinsichtlich der Interpretation des Oratoriums hohe Ansprüche, wird die Konzertaufführung doch gleichzeitig seine „Masterarbeit“ für das anstehende A-Examen sein. Am 5. Dezember findet das Konzert des Weihnachtsoratoriums in der Laurentiuskirche in Warendorf statt – und die Interpretation des Werkes trägt Loers ganz eigene Handschrift.