Investitionen müssen 2023 sein

"Wir müssen so negativ einbringen" erläuterte Bürgermeister Josef Uphoff am Donnerstagabend im Sassenberger Rathaus bei der ersten Vorstellung des Haushaltsplanes 2023. Die hohen Energiekosten, die Auswirkungen des Ukrainekriegs hier vor Ort und die erheblichen Investitionen in Hoch- und Tiefbaumaßnahmen machten das unumgänglich. "Da wir in den Vorjahren so gut gewirtschaftet haben, können wir jetzt von der Ausgleichsrücklage zehren", unterstrich Uphoff.

