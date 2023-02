Jagdhornbläser bieten Schnupperabend an

Warum nicht einfach mal etwas Neues probieren? Diese Möglichkeit gibt es jetzt, wenn es um die Fähigkeit des Jagdhornblasens geht. Am 27. Februar dürfen Neugierige in den Pilgertreff Buddenbaum kommen, dann gibt es mehr Informationen dazu.

Einfach mal hineinschnuppern in das Jagdhornbläserkorps, das Fürst-Pless-Horn ausprobieren sowie verschiedene Jagdsignale kennenlernen und weitere Informationen rund um das Jagdhornblasen und das Bläserkorps erhalten? Das ist möglich beim Schnupperabend, zu dem das Jagdhornbläserkorps Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar am Montag (27. Februar) ab 18 Uhr alle Interessierten und Neugierige in den Pilgertreff Buddenbaum in unmittelbarer Nachbarschaft der Wallfahrtskappelle in der Nähe von Hoetmar einlädt.

Angesprochen sind alle Altersgruppen

Der Schnupperabend richtet sich ausdrücklich an alle Altersgruppen, vom Grundschüler bis zum Erwachsenen, die das Jagdhornblasen lernen möchten und Spaß an der gemeinsamen Musik haben. Das teilt das Jagdhornbläsercorps Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar in einer Pressenotiz mit. Bei entsprechender Resonanz wird eine neue Anfängergruppe ab dem darauffolgenden Montag (jeweils von 18 bis 18.30 Uhr innerhalb der Schulzeit) eingerichtet. Zunächst werden dann die wichtigsten Jagdsignale erlernt.

Erste Grundkenntnisse schnell erworben

„Nach etwa acht Wochen hat man die ersten Grundkenntnisse erworben“, verspricht der langjährige musikalische Leiter Markus Schräder. „Vorausgesetzt, man übt regelmäßig.“ fügt er schmunzelnd hinzu. Nach etwa zwei Jahren sind alle für eine Treibjagd im Münsterland gefragten Signale erlernt und dann kann die Bläserprüfung abgelegt und damit das Bläserhutabzeichen erlangt werden. Vorkenntnisse wie Notenlesen oder ähnliches werden nicht benötigt.

Instrumente stehen zur Verfügung

Für den Einstieg kann ein Instrument vom Jagdhornbläserkorps zur Verfügung gestellt werden. Nach der Bläserprüfung wechseln die dann ehemaligen Anfänger für gewöhnlich in die Fortgeschrittenengruppe, die montags von 18.30 Uhr bis 19.15 Uhr probt. Im Bläserkorps besteht auch eine Ventilhorngruppe, die montags von 19.15 bis 20 Uhr probt, und eine Gruppe der erfahrenen Bläser, ab 20 Uhr. Auch in diesen Gruppen sind erfahrene Bläser gerne gesehen, wobei für die Ventilhorngruppe Notenkenntnisse von Vorteil sind.

Bläserkorps zählt 70 Mitglieder

Das Bläserkorps zählt derzeit rund 70 Mitglieder und hat ein großes Repertoire. „Neben Jagdsignalen gehören auch jagdliche Märsche und Fanfaren und für kirchliche Auftritte auch Choräle dazu.“, berichtet Markus Schräder weiter. So wirkt das Bläserkorps bei verschiedenen Veranstaltungen musikalisch mit und übernimmt regelmäßig die musikalische Gestaltung von Hubertusmessen. Auch der Bundeswettbewerb im Jagdhornblasen im Sommer in Fulda sowie zuvor der Kreiswettbewerb stehen auf dem Plan. Weitere Infos: www.jagdhornblaeser-warendorf.de