Jahr der besonderen Einsätze

Zu Beginn dankte der Dienststellenleiter den Ortsverbandsmitgliedern. „Ich danke Euch für Euer außerordentliches ehrenamtliches Engagement. Gerade in diesem Jahr gab es einige große Veranstaltungen, die äußerst zeitintensiv waren, terminlich eng beieinander lagen und einen großen Bedarf an Einsatzkräften erforderten.

Raab blickte auf die diesjährigen Einsätze zurück – zehn an der Zahl plus vier technische Hilfeleistungen. Hierzu zählten unter anderem vier Einsätze im Rahmen der Flüchtlingshilfe aufgrund des Krieges in der Ukraine, die Unterstützungen der Feuerwehr Telgte bei Brandbekämpfungen und Anfang November das G7-Außenministertreffen in Münster, wo die Warendorfer Einsatzkräfte mit ihrer Beleuchtung und der Bereitstellung eines Notstromaggregates gleich mehrere Tage unterstützten. Eine große technische Hilfeleistung gab es beim diesjährigen Tag der Bundeswehr, der in Warendorf stattfand und der mit dem Finale der Deutschen Reservistenmeisterschaft einherging. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht dankte den THW-Einsatzkräften noch im Rahmen der Veranstaltung persönlich bei einem Besuch des THW-Info-Standes. „Ein wirklich großes Zeichen von Dank und Wertschätzung“, wie Raab anmerkte. Zudem gab es eine weitere technische Hilfeleistung beim Sassenberger Triathlon, die das THW Warendorf personell stark forderte.

„ Ich danke Euch für Euer außerordentliches ehrenamtliches Engagement. “ Mario Raab, THW-Ortsbeauftragter

2022 kamen die Warendorfer Einsatzkräfte bisher auf mehr als 2100 Einsatzstunden von insgesamt 12 300 geleisteten Dienststunden, davon wiederum 1250 für die Jugendarbeit. Aktuell zählt die Jugendgruppe 21 Mitglieder.

Die im Ortsverband im Aufbau befindliche Fachgruppe Elektroversorgung verfügt nun über ein neues, modernes Einsatzfahrzeug, das nur einen Tag nach Indienststellung bei einem Brandeinsatz ausrückte. Wie Raab erläuterte, könne die Auslieferung des vorgesehenen Notstromaggregates möglicherweise bereits für 2023 avisiert werden. Problematisch sei, dass der Fachgruppe Elektroversorgung noch immer Elektrofachkräfte für einen vernünftigen Betrieb fehlten. Positiv sei hingegen die Anzahl der Neuaufnahmen mit im Schnitt einem Neumitglied pro Monat. Acht abgeschlossene Grundausbildungen stehen zu Buche, so dass der Ortsverband nun über 55 Einsatzkräfte mit Einsatzbefähigung verfügt. Raab lobte das Engagement der Mitglieder im Rahmen des Empfangs zum 60-jährigen Bestehens des Ortsverbandes zusammen mit der Weihe der neuen Liegenschaft und den drei neuen Einsatzfahrzeugen.

Überraschend sei der Besuch von NRW-Innenminister Herbert Reul gewesen, der eine Einladung des Dienstellenleiters folgte und die Ehrung der Einsatzkräfte des Ortsverbandes mit der Feuer- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes NRW persönlich vornahm. Eine Ehrung für 28 Einsatzkräfte des Ortsverbandes für ihr Engagement nach der Unwetterkatastrophe im Zuge von Sturmtief „Bernd“ im Juli 2021. Mit Blick auf 2023 und den Krieg in der Ukraine schloss Raab weitere Unterstützungen bei der Herrichtung von Notunterkünften nicht aus. Des Weiteren wurden die für den Fall eines Stromausfalls, aufgrund einer möglichen Gasmangellage THW-internen Regelungen und Maßnahmen angesprochen.

An diesem Abend wurden durch den Dienststellenleiter auch Berufungen ausgesprochen. So erhielt der Schirrmeister des Ortsverbandes seine Berufung zur sogenannten „Sonstigen verantwortlichen Person Gefahrgut“. Die Berufungen zu stellvertretenden Ortsjugendbeauftragten erhielten Gabriel Krause und Werner Halank. Anschließend ging es vornehmlich um Fragen rund um den Haushalt und Neuanschaffungen. Aber auch Verbesserungsvorschläge, gerade im Bereich Einsatznachbereitungen, wurden dem Ortsbeauftragten unterbreitet. Ebenso wurden weitere Bereichsausbildungen im Ortsverband gewünscht. Zum Ende der Veranstaltung gab Raab bekannt, dass er bei der im nächsten Jahr anstehenden Neuwahl des Ortsbeauftragten auf Wunsch weiter zur Verfügung stehen werde.

Für Interessenten an einer Tätigkeit im Technischen Hilfswerk wird es 2023 wieder einen Info-Abend zum Thema „Grundausbildung im THW“ geben, voraussichtlich am 6. April um 19.30 Uhr in der THW-Liegenschaft (Am Hartsteinwerk 7). Zudem können sich Interessierte jederzeit melden und vorab Informationen zum THW Ortsverband Warendorf und dessen Tätigkeiten erhalten. Eine Mitgliedschaft im THW und der Einstieg in die Grundausbildung sind jederzeit möglich, betonte Rapp. Weitere Infos auf der Homepage des Ortsverbandes.