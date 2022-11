Jahresbilanz mit Frauen-Power

„Storno“ ist seit der Geburt bei einem Treffen dreier Kabarettisten auf einer Autobahnraststätte unaufhaltsam seinen Weg in die Welt des Kabaretts gegangen. Im Theater am Wall war dieser Kult allerdings personell geschwächt. Zum Glück gab's Verstärkung.

Somit gingen zu Beginn auch erst einmal die applausstarken Genesungswünsche nach Münster. Was macht man, wenn man neue Wege gehen muss und nicht alleine sein will? Man benutzt wie Thomas Philipzen und Jochen Rüther sein kreatives Gehirn und lädt sich mit den „Zucchini Sistaz“ das Beste ein, was man auf dem musikalischen „Wochenmarkt der nahen Domstadt“ finden kann.

Die Zucchini Sistaz sind mehr als ein vegetarisches Naturprodukt, sie gleichen als swingendes Damen-Trio eher einem musikalischen Naturereignis. Thomas Philipzen und Jochen Rüther kann man da nur dankbar sein, dass sie Sinje Schnittker, Jule Balandat und Tina Werzinger nach Warendorf mitgebracht haben. Die Eröffnung machte wie gewohnt Philipzen. Allerdings hatte er seinen schwarzen Storno-Anzug mit bequemer Freizeitkleidung getauscht. Der Mann, der in der Garderobe selber mit dem Reisebügeleisen seinen T-Shirts die passende Form gibt, kann einfach die Sympathien des Publikums innerhalb einer Sekunde im Sturm erobern. Wenn er sich dann an den Flügel flegelte und ein an Spitzfindigkeit und Symbolschwangerschaft grandioses „Klimalied“ anstimmte, war dies einfach grandios. Seine mit feinster Schauspielkunst und perfekter Körperbeherrschung präsentierte Revolution der Organe riss jeden mit.

Thomas Philipzen. Foto: Axel Engels

Als dann „Zucchini Sistaz“ sich zu ihm auf die Bühne gesellten, ließen sie mit übersprudelnder Lebendigkeit und musikalischer Finesse den Saal erbeben. Da schlugen bei „Carmen’s Boogie“ sicherlich die Herzen aller Besucher im schnelleren Takt mit. Wer braucht schon die legendären „Andrew Sisters“, wenn er die „Zucchini Sistaz“ erleben kann. Und swingen können die drei Musikerinnen sicherlich genauso gut wie die amerikanische Girlgroup der 40er-Jahre mit ihrem Jazz, Swing und Pop. Bezaubernd machten sie in „grün“ eine gute Figur, und so reiste man mit ihnen nicht ins Freibad nach Telgte, sondern lieber bei um sich greifender „Monotonie“ in die Weiten der Karibik. Die drei adrett gekleideten Zucchinetten verkörperten bis in die Wimper die goldene Swingära, und es erklangen so legendäre Melodien wie „Sing, sing, sing“ wie vom Staub der Zeit befreit.

Thomas Philipzen, der als Fachmann für Erziehungsfragen sicherlich so manche Helikopter-Eltern zur Verzweiflung bringen kann, war aber auch für Jochen Rüther ein kongenialer Partner beim Angriff auf die Lachmuskulatur des Publikums. Auch wenn er den im schwarzen Anzug, weißem Hemd und roter Fliege leicht steif wirkenden Jongleur der Zahlen aus Wirtschaft und Politik liebevoll als „Spaßbremse“ bezeichnete, so war das sicherlich nur ein süffisant eingeplantes Ablenken von dem großen Applaus, den Rüther schon vor dem ersten gesprochenem Wort bekam.

Jochen Rüther. Foto: Axel Engels

Als die beiden Kabarettisten dann zusammen mit den „Zucchini Sistaz“ zur „Putin Polka“ aufließen, war dies große Kunst, die das ehrwürdige Theater am Wall gleichsam in seinen Grundfesten erzittern ließen. Mit Gitarre und Ukulele von Tina Werzinger waren die Rhythmus- sowie Harmoniepartien glänzend besetzt, zumal Philipzen die 6-Saiter auch beherrscht. Jule Balandat hatte am Kontrabass sogar noch eine Hand frei für punktgenaue Trommelwirbel, und Sinje Schnittker handhabte gleich ein ganzes Sammelsurium mit Trompete, Klarinette, Posaune sowie etlichen „Kleinteilen“. Bei dieser spritzigen Show verging die Zeit mit einem Choral über Kirchenskandale, der König-Olaf-Monarchie einfach viel zu schnell,. Wenn dann noch die „Fifa Corruptica“ im Quintett erklang, man sich in glitzernde Tanzpaläste bei „Putin on the Ritz“ begab, waren diese zwei Aufführungen am Samstag ein Erlebnis der ganz besonderen Art.