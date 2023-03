Jahreshauptversammlung der Vohrener Schützen

Auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr haben am Freitagabend die Mitglieder des Schützenvereins Vohren auf dem Hof Austermann zurückgeblickt. „Höhepunkt war natürlich unser Schützenfest“, sagte Andreas Große Hartmann als Vorsitzender: „Wir hatten zahlreiche Königs- und auch Kaiseranwärter.“ Den spannenden Wettkampf an der Vogelstange habe letztendlich Philip Eggersmann für sich entschieden.

„ Ihr seid ein tolles Team und es macht Spaß, mit Euch zusammenzuarbeiten. “ Andreas Große Hartmann, Vorsitzender

Dass der Schützenverein auf dem Weg richtigen Weg sei, zeige auch die Entwicklung der Mitgliederzahlen: „In Summe haben wir 21 neue Mitglieder gewonnen und kratzen nun an der 400er-Marke.“ Aktuell zähle der Verein genau 390 Mitglieder. Zu Ehrenmitgliedern ernannte der Schützenverein am Freitag Paul Arens und August Schwakenberg, die ihr 70. Lebensjahr erreicht haben. Zudem sprach Andreas Große Hartmann allen Engagierten und vor allem seinen Vorstandskollegen ein großes Dankeschön aus: „Ihr seid ein tolles Team und es macht Spaß, mit Euch zusammenzuarbeiten.“

Über die Rückkehr zur Normalität nach der Corona-Pandemie freute sich auch der neue Kommandeur der Ehrengarde Bernd Heseker. Das ganze Jahr über hätten die Damen- und Ehrengarde mehrere gemeinsame Veranstaltungen gehabt, darunter die Teilnahme am Kreisehrengardentreffen, diversen Hochzeiten oder Jubiläen befreundeter Vereine. Überdies habe man das 30-jährige Bestehen der Damengarde feiern können.

„Um den Zusammenhalt zwischen den Garden zu stärken, planen wir in diesem Jahr wieder ein eigenes Schützenfest“, verriet Bernd Heseker. Zudem wolle die Ehrengarde am 1. Mai einen Boxenstopp für Maiausflügler organisieren, ehe am 7. Juni das Biwak auf dem Hof Micke und am 17. Dezember der Weihnachtsmarkt auf dem Schützenplatz stattfinde.

Andreas Große Hartmann ergänzte, dass der Schützenverein zudem einen Schnadgang mit den Schützen aus dem Ostbezirk plane sowie am 21. Mai zum 175. Geburtstag des Bürgerschützenvereins Füchtorf und am 8. Juli zum 125-jährigen Jubiläum der Beelener Bürgerschützen eingeladen sei.

Schützenfest werde in Vohren am ersten Juli-Wochenende (1. und 2. Juli) gefeiert. Die Festwirtschaft habe erstmals die Eventfabrik Nord aus Stromberg inne und für die musikalische Untermalung würden am Schützenfestwochenende der Spielmannszug Sassenberg, der Musikverein Ostbevern und das Jagdhornbläserkorps Warendorf-Freckenhorst-Hoetmar verantwortlich zeichnen. An beiden Abenden spiele die Band „Liveline“ auf und der Bierpreis bewege sich auf einem konstanten Niveau.

Um den Weckruf beizubehalten, suche der Verein jedoch noch nach jemanden, der den Spielmannszug begleitet. „Interessierte können sich gerne beim Vorstand melden. Es lohnt sich“, warb Schriftführer Benedikt Aschhoff um Unterstützer.

Finanziell stehe der Verein laut Timo Krüllmann-Große Frie trotz Preissteigerungen in allen Bereichen weiterhin solide dar. Erfreulicherweise sei es in 2022 gelungen, den Schützenplatz wiederholt zu vermieten. „Der Platz macht sich und sieht richtig toll aus“, war auch Andreas Große Hartmann überzeugt. In diesem Jahr solle unter anderem Kunstrasen unter den Pergolen ausgelegt werden. Die Versammlung klang bei guten Gesprächen und einer Runde Bier des Königs aus.