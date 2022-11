Jahresprogramm für 2023 steht fest

Zum Reibekuchenbacken an der Blumenthalbank lud die Nachbargemeinschaft Blumenthal ein. Bei allerschönstem Herbstwetter fand die Veranstaltung eine besonders gute Resonanz. Etwa 50 Blumenthaler genossen das gemütliche Beisammensein. Auch das zusätzliche Stockbrotbacken, für das Heiner Mußenbrock alles organisiert hatte, wurde von jungen Familien sehr gerne angenommen.

Die nächste Veranstaltung ist das Weihnachtsbaumaufstellen am 26. November (Samstag) an der Ecke Merveldtstraße/ Feidieckstraße. Ab 14 Uhr freut der Vorstand sich auf Unterstützer und Unterstützerinnen beim Baumschmücken.

Bereits jetzt wurde das neue Jahresprogramm festgelegt: Am 11. Februar findet der Seniorenkarneval statt, sowie am 24. Februar die Mitgliederversammlung. Für den 8. März ist das Frauenfrühstück im Bürgerhaus vorgesehen und am 22. April wird der Maibaum an der Blumenthalbank aufgestellt.

Tagesausflug nach Hattingen wird nachgeholt

Des Weiteren soll der Tagesausflug nach Hattingen, der wegen Coronabestimmungen 2020 nicht stattfinden konnte, nachgeholt werden. Außerdem wird es wieder ein Doppelkopfturnier sowie Reibekuchenbacken geben.

Das Weihnachtsbaumaufstellen und die Unterstützung des Nikolauskollegiums sind weitere traditionelle Vereinsaktionen. Die Mitgliedsbeiträge für 2023 werden Ende Januar wieder von den Kassiererinnen und Kassierern des Vereins persönlich kassiert. Dann wird auch das Jahresprogramm mit weiteren Einzelheiten zu geplanten Terminen ausgehändigt sowie ein Flyer für das Programm beim Seniorenkarneval.

Wer in die Nachbargemeinschaft Blumenthal neu aufgenommen werden möchte, wendet sich dafür an die Vorstandsmitglieder: Petra Budde-Adick, Anne und Markus Böhmer, Robert Hunkemöller, Anna Reimer oder Michael Wilczek. Ein telefonischer Kontakt ist möglich unter 02581/783 77 14.

Gern nimmt der Vorstand auch Anregungen und Wünsche entgegen und freut sich über eine aktive Teilnahme am Vereinsleben und im Vorstand.