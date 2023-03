Jazz Live mit dem Marie Séférian Quartett

Jazz Live im Theater am Wall: Das Marie Séférian Quartett spielt aus dem aktuellen Album „Khalil & May“ im Dachtheater des Theater am Wall

In der Konzertreihe Jazz Live wird am Donnerstag (16. März) das Marie Séférian Quartett ihr aktuelles Album „Khalil & May“ im Dachtheater des Theater am Wall vorstellen. Es behandelt die platonische Liebe der libanesischen Lyriker Khalil Gibran und May Ziade. Khalil Gibran's bekanntestes Werk ist „Der Prophet“.

Das Quartett hat sich bei seinen Texten und den Gedichten May Ziades bedient, um der Liebe, dem literarischen Austausch und der Zuneigung der beiden Künstler eine musikalische Stimme zu verleihen, heißt es in der Presseankündigung zur Veranstaltung. Das Quartett verbindet Bilder, Geschichten, Lyrik und Musik, die trotz Leichtigkeit ihren Tiefgang nie verlieren und dank der französischen Sprache der Originaltexte eine große Weichheit und Sehnsucht mit sich bringen. So hat der Bassist Tim Kleinsorge, der gemeinsam mit dem Schlagzeuger Javier Reyes bereits ein langer Weggefährte Séférians ist, sich Gibrans Text „Die Hochzeit“ angenommen.

Bilder, Geschichten, Lyrik und Musik verbinden

Oder Niko Meinholds (Piano) Komposition zu „Der Schmerz“ spielt mit der Spannung zwischen Gewitter und Süße. Eine Interpretation, die dem Text eine wichtige Rolle zuteilt. Hier wird gesungen, geflüstert, gedonnert, gelacht und geweint. Marie Séférian verfügt über ein breites Ausdrucksspektrum, das sich aus unterschiedlichsten Erfahrungen speist. Eine gebürtige Münsteranerin, die deutsch-französische Wurzeln hat, sich in dem libanesischen Mikrokosmos ihrer Großeltern Zuhause fühlt und Berlin zu ihrer Wahlheimat gemacht hat.

Ein farbenreicher Klangteppich

Niko Meinhold (Piano), Tim Kleinsorge (Bass) und Javier Reyes (Schlagzeug) breiten ihrer Sängerin einen farbenreichen Klangteppich aus Gesang und Instrumenten aus. Literatur und Musik verschmelzen hier und so ist das Marie Séférian Quartett eine Bereicherung für den europäischen Jazz. Informationen zu allen Konzerten der Spielzeit sind beim online Theater am Wall und Jazz in Warendorf abrufbar. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Vorverkauf unter: Tourist-Information Warendorf, Emsstraße 4, 02581/54 54 54 oder online beim Theater am Wall sowie allen Vorverkaufsstellen der Reservix GmbH.