Jeans-Center schließt

Warendorf

Wenn Rita Döhring und Susanne Westhus nach zehn Jahren ihr Jeans-Center an der Emsstraße 16 am 31. Januar abschließen, können sie mit Recht sagen: „Wir haben keinen Tag bereut. Wir haben sogar Tagebuch geführt und aufgeschrieben, was wir alles so erlebt haben. Wir könnten ein Buch scheiben.“

Von Joachim Edler