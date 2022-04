Jede Woche ein neues Motto

Auch in diesem Jahr stehen die Sommerferien wieder vor der Tür und stellen manche Eltern vor eine besondere Betreuungsherausforderung. Eine Lösung für die Kinder im Alter von fünf bis neun Jahren bietet das Familienzentrum Kita Kunterbunt mit den „Kunterbunten Ferienspielen“ schon seit mehreren Jahren. Das Familienzentrum ist somit verlässlicher Partner, um für Kinder ein tolles Ferienangebot zu gestalten. Unterstützung gab es von der Stadt und dem Kreis Warendorf. Neu hinzu gekommen ist unterstützend das Netzwerk der Warendorfer Familienzentren. Darüber freut sich Familienzentrumsleiterin Lisa Haverkamp im Besonderen, denn so lässt sich das Ferienspielangebot gut ausstatten und ist für alle Familien ein sehr schönes Angebot.

Das Ferienspielteam ist bereits in der Planung und den Kindern werden abwechslungsreiche Tage geboten, an denen sie ihre Interessen frei entfalten und neue Freunde finden können. In diesem Jahr sind die Wochen der Ferienspiele in verschiedene Mottos eingeteilt. So werden die Kinder zum Beispiel eine Woche lang forschen und experimentieren. In einer anderen Woche geht es wiederum um Bewegung und Sport. Aber auch Ausflüge und eine Schnitzeljagd werden in diesem Jahr stattfinden.

Optimale Bedingungen

In den ersten drei Wochen finden die Ferienspiele im Bistro 32 an der Von-Ketteler-Straße und in den letzten drei Wochen in der Kita Kunterbunt in Warendorf statt. Beide Räumlichkeiten bieten optimale Bedingungen für die Ferienspiele. So sind große Spiel- und Bastelräume, ein Speiseraum mit Küche, ein großes Außengelände, ein Werkraum und eine Turnhalle vorhanden. Zudem bieten im Bistro 32 das nahe gelegene Stadtstadion und die verschiedenen Sportplätze genug Freiraum, um zu toben und zu spielen.

Die Anmeldungen laufen über das Familienzentrum Kita Kunterbunt, Brinkstraße 5,

0 25 81 / 21 51 oder per Mail an kunterbunt@kitawaf.de. Anmeldeflyer sind in allen Familienzentren und auch an den Grundschulen erhältlich.