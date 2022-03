Mit zwei Jahren Verspätung startet das Zirkusprojekt an der Everwordschule. Rund 270 Kinder proben in dieser Woche und bereiten sich auf ihren großen Auftritt in der Manege vor.

„Hey, BVB, Du musst den Kopf schneller in den Eimer stecken“, ruft Anthony Casselly und meint den Jungen im BVB-Trikot. Der hat gerade die Aufgabe, als Disco-Clown für Stimmung zu sorgen und das imaginäre Radio im Eimer verstummen zu lassen. Die Disco-Clowns sind nur eine von vielen Shownummern, die der Projektzirkus Casselly in dieser Woche mit den Schülern der Everwordschule einstudiert.

„ »Sie können Sachen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie können.« “ Schulleiter Guido Stricker

Das Zirkusprojekt hat schon eine kleine Tradition in Freckenhorst und kommt normalerweise alle vier Jahre, damit jede Schülerin und jeder Schüler in seiner Grundschulzeit dieses Erlebnis genießen kann. Eigentlich wäre es darum schon vor zwei Jahren wieder soweit gewesen. „Es sollte samstags losgehen, und am Freitag kam der Lockdown“, erinnert sich Schulleiter Guido Stricker. Das sei damals für alle Beteiligten ein großer Schock gewesen. Im dritten Anlauf hat es nun geklappt.

Am Samstagmorgen ist der Zirkus angereist, und am Sonntag wurde mit der Hilfe vieler fleißiger Eltern das große Zelt errichtet. Für die Schüler ging es dann am Montag um 8 Uhr los, und die ganze Woche steht ausschließlich im Zeichen des Zirkusprojektes. Es wurden altersgemischte Gruppen gebildet, die nach Tieren benannt worden sind. „Jedes Kind hat jeden Tag zwei Stunden Training im Zelt. In den anderen Stunden gibt es Mini-Projekte“, erklärt Stricker. Da wird gebastelt, gemalt, Popcorn hergestellt, jongliert oder gezaubert – alles Themen rund um den Zirkus. Insgesamt gibt es 14 Miniprojekte und 21 Tiergruppen, so dass immer sieben im Zelt sind.

„Jedes Kind hat seinen Auftritt, jedes Kind glänzt“, sagt Guido Stricker. Jeden Tag kam aber auch etwas Neues dazu, und so ging es am Mittwoch erstmals auch mit Musik und Moderation zur Sache. Viele waren auch zum ersten Mal im Zelt. Zudem saßen erstmals auch die anderen Kinder im Publikum. Entsprechend aufgeregt waren einige Akteure.

„Es ist ein Erlebnis für die Kinder und auch ein Lernfaktor, denn sie müssen oft über sich selbst hinauswachsen. Sie können Sachen, von denen sie gar nicht wussten, dass sie sie können“, berichtet Stricker. Zudem sei es eine Herausforderung, dass die älteren und jüngeren Kinder miteinander agieren. Das sei eine neue Sozialkonstellation.

„Wir machen das seit 1999, und Ende 2019 habe ich das mit meiner Frau Daniela von den Schwiegereltern übernommen“, sagt Anthony Casselly. Gemeinsam mit Gina, Maik und Sohn Miguel Casselly probt er mit den Kindern für den großen Auftritt. Es gibt Bodenakrobatik, Clowns, Jonglage, Zauberer, Seiltänzer, Hula Hoop, Trapezkünstler und den Luftring. „Die größte Herausforderung ist es, die Kinder alle zusammenzubekommen. Groß und klein, alle müssen mal zuhören und zuschauen und entsprechend ruhig sein.“

Nicht jedes Kind konnte in seiner Wunschdisziplin starten, doch das war kein Problem. „Kompliment, wie Anthony Casselly das gelöst hat“, lobte Stricker. „Die Kinder sollen Spaß haben und glücklich sein“, nennt Casselly das wichtigste Ziel des Projektes. „Wir sind froh, dass wir wieder hier sein dürfen“, freut er sich zudem darüber, dass die Corona-Durststrecke erstmal überstanden ist.

Da das Zirkusprojekt bereits 2020 starten sollte, hatten sich schon vor zwei Jahren Sponsoren gefunden. Das Geld wurde vom Förderverein der Everwordschule aufbewahrt und kann nun zur Finanzierung eingesetzt werden. Der Dank gilt den Bäckereien Averhoff und Reken, der Stiftsapotheke, Murrenhoff, LVM Rehme, der Sparkasse, den Organisatoren des Stadtteilfestes, dem Mutter-und-Kind-Markt, dem Nikolauskomitee und vielen Privatpersonen.

Die Eltern können am Donnerstag (31. März) um 18 Uhr, sowie am Freitag (1. April) um 15 und um 18 Uhr die Vorstellung ihrer Kinder live erleben und deren großen Moment genießen.