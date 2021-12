Jennifer Frochte schafft den Sprung in die Top 20

Die Freckenhorsterin Jennifer Frochte hat den Sprung in die Top 20 zur Wahl der Miss Germany geschafft. Am Dienstagnachmittag erfuhr sie per Live-Stream über Instagram von ihrer Nominierung, und entsprechend groß war die Freude.

Ihre natürliche Art und ihre Authentizität haben die Jury überzeugt, Jennifer Frochte in die Top 20 zu berufen.

Jennifer Frochte hat es geschafft. Am Dienstagnachmittag kam die tolle Nachricht, dass sie in die Runde der letzten 20 Bewerberinnen zur Miss Germany eingezogen ist. Über Instagram wurde das Ergebnis live verkündet, und die Jury lobte die hohe Authentizität der 29-jährigen zweifachen Mutter. Sie teile sowohl ihre Höhen als auch ihre Tiefen und sei dabei immer einfach Jennifer.

Um 16 Uhr startete das Team von Miss Germany den Live-Stream, um fünf Kandidatinnen in die nächste Runde zu schicken. „Es wurden erst vier andere genannt, aber ich mich mit ihnen gefreut“, versichert Jenny. Die Jury stellte zu jeder Kandidatin deren Charakter und die Gründe fürs Weiterkommen vor. Dann wurden Jennys Charaktereigenschaften genannt. „Da habe ich schon gedacht, das passt zu mir“, erkannte sie sich wieder. Und dann war sie es tatsächlich, und es gab kein Halten mehr. „Die Freude war riesengroß. Aber jetzt wird es ernst“, sagt die Freckenhorsterin.

Großes Finale am 19. Februar

Die letzten 20 Kandidatinnen werden ab dem 2. Februar für 18 Tage in ein Personality-Camp ziehen und sich dort auf die große Finalshow vorbereiten. „Es gibt verschiedene Workshops und auch Coachings, aber Genaues weiß ich nicht“, sagt Jenny. Das große Finale ist am 19. Februar und wird im Fernsehen übertragen, aber bereits am 16. Februar wird sie wissen, ob sie tatsächlich zu den Top Ten gehört.

„Ich kann mich in kein Schema pressen. Entweder es passt, oder es passt nicht. Aber ich bin jetzt schon total dankbar, dass ich soweit gekommen bin“, sagt Jennifer Frochte. Dank der frühen Nominierung – die nächsten zehn werden erst am 4. und 6. Januar von ihrem Glück erfahren – kann Familie Frochte nun ganz entspannt in die Feiertage gehen. „Wir werden Weihnachten genießen. Ich muss erstmal bis Februar nichts für Miss Germany tun. Ich werde einfach bei mir bleiben und mich auf das Camp freuen“, ist sie zuversichtlich. Und wer weiß, vielleicht kommt die nächste Miss Germany tatsächlich aus Freckenhorst.