Jet-Tankstelle eröffnet im November

„Wir haben das Marktumfeld in Warendorf sorgfältig geprüft und sind davon überzeugt, dass eine Jet Tankstelle für die Kundinnen und Kunden in der Region eine attraktive Ergänzung des bestehenden Angebots sein wird“, so Niels Wick, Pressereferent des Unternehmens. Denn nur wenige Meter weiter an der Beelener Straße befindet sich auf der selben Seite die Avia-Tankstelle. Voraussichtlich im November wird Jet die Filiale der neuesten Generation eröffnen.

Der Abrissbagger hat Platz gemacht für den Neubau einer Jet-Tankstelle an der Beelener Straße (die WN berichteten). Im Vorfeld des Abrisses hatte sich die Kfz-Werkstatt Amato bereits im vergangenen Jahr auf den rechten Teil zurückgezogen und Fläche optimiert. Lediglich der linke Teil, der noch zu Bosch Coler-Zeiten Annahme, Lager und Ausstellungsfläche war, wird nicht mehr benötigt. „Wir haben das Marktumfeld in Warendorf sorgfältig geprüft und sind davon überzeugt, dass eine Jet Tankstelle für die Kundinnen und Kunden in der Region eine attraktive Ergänzung des bestehenden Angebots sein wird“, so Niels Wick, Pressereferent des Unternehmens. Denn nur wenige Meter weiter befindet sich auf der selben Seite die Avia-Tankstelle. Voraussichtlich im November wird Jet die Filiale der neuesten Generation eröffnen. Zum Angebot wird ein Tankstellenshop mit Kaffeespezialitäten und Bistroangebot gehören. Die Gäste erwarte eine reichhaltige Auswahl an Backwaren und hochwertigen Snacks. Alle Snacks können in wenigen Sekunden warm zubereitet werden.