Jetzt folgt dröge Bürokratie

Chargierter Matthias Hustert, der Sassenberger Schützenpräsident Franz-Josef Ostlinning und Chargierter Matthias Bruns (v. l.) wurden am Sonntag bei den Nachbarn am Spillenpütt „bei der Arbeit“ gefilmt vom Team RTL West.

Nach dem vereinten Kraftakt, in dem Schützenbrüder und die Freckenhorster Nachbargemeinschaften 992 Fahnen und damit den Weltrekord aufgestellt hatten, folgt nun dröge Bürokratie. Neben einem Motivationsschreiben, in dem sie noch einmal Sinn und Zweck des Rekordversuchs darlegen sollen, müssen die Bürgerschützen dem Rekordinstitut in Hamburg die notarielle Beglaubigung des Notars Marcus Korte zukommen lassen. Ebenso „Zeugenaussagen“ der unabhängigen Juroren Hermann-Josef Schulze Zumloh (WaKaGe-Präsident) Franz-Josef Ostlinning (Präsident der Sassenberger Bürgerschützen) und Gerd Leve (Präsident der Warendorfer Bürgerschützen). Außerdem wird eine schriftliche Dokumentation, angereichert um Film- und Foto-Dokumente, nach Hamburg geschickt. „Das machen wir heute Morgen noch fertig“, versicherte Ralf Böhmer, stellvertretender Geschäftsführer der Bürgerschützen, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zum Beweis, dass der Rekordversuch erfolgreich war, gebe es dann eine Urkunde. Zudem habe jedes Vereinsmitglied die Möglichkeit, sich online eine personalisierte Urkunde erstellen zu lassen.

Der Rekordversuch, mit dem die Bürgerschützen die Messlatte für Nachahmer sehr hoch gelegt haben, habe „ganz viel bewirkt“, sagt Böhmer. Er habe „hohe Integrationskraft“ gehabt. Ohne das bürgerschaftliche Engagement hätte man die vielen Fahnen nicht aufstellen und -hängen können. „Selbst an Häusern, deren Bewohner im Urlaub sind, hängen Fahnen“, ist Böhmer beeindruckt. Erstaunt hat ihn das gewaltige mediale Echo. Am Sonntag schoben sich die Kamerateams durch Freckenhorst, und schon am Freitag vor dem Rekordversuch hatte Ralf Böhmer so viele Anfragen von Journalisten zu beantworten, dass sein Handy-Akku zweimal leer telefoniert war. Telefonieren bis der Akku leer ist – vielleicht eine Idee für einen weiteren Rekordversuch . . .