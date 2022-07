Jubel und Handgeklapper

Warendorf

In eine Welt aus einer längst vergangenen Zeit eintauchen, eine Welt, die wir uns heute voller tugendhafter Ritter, witziger Gaukler und mit viel Schlemmerei vorstellen. All das gab es am Wochenende beim 9. Mittelalterlichen Marktfest in Warendorf. Und wer sich mit den typischen Sitten und Bräuchen noch nicht so gut auskannte, konnte sich von Gauklern, Rittern, stimmgewaltigen Barden und wagemutigen Feuerjongleuren aufklären lassen.

Von und