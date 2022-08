Jubelfest mit kritischen Worten

Mit einem Meer von Fahnen zog Bischof Felix Genn mit den liturgischen Diensten durch das festlich gelb/weiß bekränzte Portal zum Pontifikalamt aus Anlass der Vollendung von Sr Magnus vor 500 Jahren in die Kirche ein. Zwölf Vereine hatten Abordnungen entsandt, wegen des besonderen Anlass nicht nur die kirchlichen; auch Feuerwehr, Schützenverein und Sportverein erwiesen dem Herzstück der Gemeinde ihre Wertschätzung, wie Pfarrer in seiner Begrüßung dankend hervorhob. Ein besonderer Gruß galt natürlich dem Bischof von Münster, Felix Genn, der erst vor gut einem Jahr den neuen Altar der Kirche nach der Restaurierungsphase geweiht hatte.

Trotz des Jubelfestes kehrte der Pfarrer die Krise der Kirche und des Glaubens nicht unter den Teppich, wie später auch der Bischof. „in einer Zeit, in der wir durch unglaubliches Leid, welches Seelsorger Kindern und Jugendlichen angetan haben, gemeinsam im Mark getroffen sind, in der die Kirche aus vielen Gründen besonders herausgefordert ist, mag uns der Blick zurück in 500 Jahre St. Magnus in Everswinkel Mut und Hoffnung schenken.“ Denn auch unsere Vorfahren hätten Leid durchstanden, auch Zeiten, in der die Kirche als Institution aus dem Tritt geraten sei. „Aber hier, in Ihrer Everswinkler Kirche, bot der Glaube an den Gott der Liebe Halt und Stütze und ließ über Jahrhunderte Gemeinsinn wachen. Hier war und ist Jesu ihnen und uns sehr nahe.“

Nur wenig sei über den Heiligen Magnus bekannt, sagte Bischof Genn – eine Besonderheit wusste er aber zu berichten: „Bei der Christianisierung dieser Region wurden Reliquien dieses Heiligen durch das Münsterland getragen und in Nottuln und Everswinkel abgelegt. Dieser Ort, an dem wir stehen, hat also eine große Bedeutung für diese Region.“ Auch wenn vom Leben des Heiligen Magnus nur wenig überliefert sei, so habe auch er eine Bedeutung für die damaligen Menschen gehabt. „Er hat etwas weitergegeben von seiner eigenen Überzeugung des Glaubens, für die er sein Leben gegeben hat und deshalb als Märtyrer verehrt wird“, erklärte Genn. Damit sei der Heilige Magnus ein Vorbild, denn: „Der Glaube kommt auf zwei Beinen.“ Für den Bischof bedeutet dies, selbst Zeugnis zu geben und Gott im eigenen Leben sichtbar werden zu lassen.

Mit Blick auf die derzeitige Situation der Kirche ermutigte der Bischof zur Ausdauer. „Jeder von uns spürt diese Bedrängnis, die eine Schule sein kann, diese Situation auszuhalten, sich nicht von der Liebe Gottes abbringen zu lassen und bei der Frohen Botschaft zu bleiben. Es lohnt sich, die Ausdauer für Gott zu bewahren.“

Gratulationen gab es am Ende des Gottesdienstes auch von Bürgermeister Sebastian Seidel: „Die St.-Magnus-Kirche war immer ein Ort der Zuflucht in Not und Krieg, ein Ort des Gebets und des Zwiegespräches mit Gott“, sagte er. Auch für viele schöne Anlässe wie Festgottesdienste, Konzerte oder Hochzeiten sei die Kirche stets eine Anlaufstelle. „Sie prangt auf unserem Gemeindewappen und prägt unser Ortsbild“, schloss er mit der Verbindung zur Gemeinde Everswinkel.

Die Musik setzte dem Gottesdienst einen glänzenden Rahmen. Zum Einzug spielte Thomas Krass an der Orgel und Lukas Hing anders Trompete festliche Musik aus einer Suite von Georg Friedrich Händel.. Zum Auszug dass bekannte Trumpet Tune von Jeremiah Clark.

Mit einem Beisammensein auf dem Kirchplatz bei Häppchen und kühlen Getränken klang der Abend vor der stimmungsvoll beleuchteten Kirche aus.