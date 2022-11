Jubilare singen 310 Jahre im Chor

Cäcilienfest in St. Josef mit vielen Ehrungen

Zusammengerechnet singen sie 310 Jahre in einem Chor. Gemeint sind die vielen Jubilare des Kirchenchors St. Josef, die kürzlich bei seinem diesjährigen Cäcilienfest geehrt wurden. Vorher gestaltete der Chor wie üblich musikalisch die Vorabendmesse in der Josefkirche unter Leitung seiner Chorleiterin Laura Loers. Anschließend wurde im Pfarrheim gemeinsam gegessen und gefeiert.

Wichtigste Programmpunkte waren die Verabschiedung von zwei Sängerinnen sowie die Ehrungen von gleich acht Chormitgliedern. Ersteres übernahm die Vorsitzende Doris Köpke. Aus dem aktiven „Dienst“ verabschiedeten sich nach 41 Jahren Elisabeth Brune (Alt) und nach 45 Jahren Mechthild Koke (Sopran). Köpke überreichte beiden einen Blumenstrauß und dankte herzlich für ihren langjährigen Einsatz für den Chor. Sie bedauerte sehr ihren Weggang, aber trotzdem sei das auch ein Zeichen, dass es diesen Mitgliedern lange Zeit Spaß gemacht habe zu singen. Anschließend übernahm die stellvertretende Vorsitzende Silvia Metker die Ehrungen, da Doris Köpke als Vorsitzende diesmal selber ein Jubiläum feiern durfte:

Links: Elisabeth Brune (nach 41 J.) Rechts: Mechthild Koke (nach 45 Jahren) Foto: Foto: privat

Für 25 Jahre Chorgesang erhielt Imgard Elsing (in Abwesenheit, Sopran) eine Urkunde und die silberne Ehrennadel.

Für 40 Jahre aktive Chormitgliedschaft erhielten eine Urkunde und die Ehrennadel in Gold: Eugen Kuhrmann (Tenor), Magdalena Schange (Alt), Elke Blienert (Sopran, in Abwesenheit), Elisabeth Wiedeler (Alt), Ursula Niedernüffemann (Sopran) und Doris Köpke (Alt). Ihr 45-jähriges Jubiläum feierte Mechthild Koke an diesem Abend obendrein gleichzeitig zu ihrer Verabschiedung.

Die Ehrennadeln, Urkunden und einen Blumenstrauß überreichte Silvia Metker jeweils den Jubilaren gemeinsam mit Präses Peter Lenfers. Dabei würdigte sie deren langjähriges Engagement und ihre Treue zum Chor, auf das alle Geehrten stolz sein könnten.

Die Jubilare: v.l.n.r.: Präses Peter Lenfers, Elisabeth Wiedeler (40 J.), Doris Köpke (40 Jahre), Eugen Kuhrmann (40 J.), Ursula Niedernüffemann (40 J.), Magdalena Schange (40 J.), Chorleiterin Laura Loers. Auf dem Bild fehlen Elke Blienert (40 J.), Imgard Elsing (25 J.), Silvia Metker Foto: Foto: privat

Sie hob hervor und dankte allen, dass auf sie in den ganzen Jahren stets Verlass gewesen wäre und sie viel Herzblut mit Begeisterung in ihr Hobby „Gesang“ gesteckt hätten. Unter dem Applaus der Anwesenden wünschte sie allen weiterhin viel Freude beim Singen und Gesundheit und dass sie dem Chor noch lange erhalten bleiben. Mit geselligem Beisammensein und kleinen Gemeinschaftsspielen klang der Abend aus.