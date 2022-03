Jubiläum wird neu geplant

Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Ukraine-Krieg. Die Kameradschaft Milte will die Planungen für die Jubiläumsfeier zu ihrem 125-jährigen Bestehen überdenken. Angesichts des Krieges könne nicht so unbeschwert gefeiert werden, wie es angedacht war, hieß es auf der Mitgliederversammlung.

Nachdem die Corona-Pandemie mehrfach zu einer Verschiebung der Jubiläumsfeier zum 125-jährigen Bestehen der Kameradschaft Milte geführt hat, wurden die Planungen jetzt erneut durch den Ausbruch des Krieges in der Ukraine infrage gestellt.

„Innerhalb des Vorstandes werden noch immer Diskussionen darüber geführt, ob und in welcher Form wir in diesem Jahr feiern können. Schließlich haben wir als Kameradschaft einen gewissen Auftrag“, machte der stellvertretende Vorsitzende Mike Atig deutlich. Je nachdem, wie sich die Umstände weiter entwickelten, werde nach dem jetzigen Standpunkt daran festgehalten, das Jubiläum zu begehen, jedoch in anderer Form als bisher geplant. „Angesichts des Krieges können wir nicht so unbeschwert feiern, wie wir das gerne tun würden“, führte Atig aus.

Bereits zu Beginn der Versammlung im Café Bever Tenne hatten die Mitglieder der Kameradschaft ihre Solidarität mit der Ukraine in einer Gedenkminute zum Ausdruck gebracht.

4200 Euro für die Kriegsgräberfürsorge

Der von Schriftführer Bernd Holwitt verlesene Jahresbericht sowie der Kassenbericht von Dominik Hertleif zeigten, dass der Verein trotz der schwierigen Zeiten insgesamt gut dasteht. Die Kameradschaft konnte an die erfolgreichen Sammlungen für die Kriegsgräberfürsorge anknüpfen und erreichte mit über 4200 Euro ein neues Höchstergebnis. Die Sammler hatten als Anerkennung für ihren Einsatz schon im Vorfeld der Versammlung ein gemeinsames Frühstück eingenommen.

Innerhalb des Vorstands wurde für den ausscheidenden Werner Kreienbaum der Posten des Beisitzers mit Florian Versmold neu besetzt. Nach 20 Jahren als Fahnenoffizier legte Paul Bonhoff sein Amt nieder und bekam für seine Tätigkeit einen Präsentkorb überreicht. Zu seinem Nachfolger wurde Alois Hovestadt gewählt. Geehrt wurde Hubert Tieskötter, der bereits seit 40 Jahren das Amt des Fahnenoffiziers ausübt.

Langjährige Mitglieder geehrt

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Auf der Lanwehr, Werner Moss und Werner Fischer ausgezeichnet. Der rührigen Tätigkeit des Vorsitzenden Wenzel Havelt ist es zu verdanken, dass zehn neue Mitglieder in den Verein aufgenommen werden konnten.