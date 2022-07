Jubiläum zugleich Mahnmal

Der stellvertretende Landrat Winfried Kaup ging in seiner Ansprache auf die Geschichte der Kameradschaften ein. „Ihrem Jubiläum wohnt auch ein mahnendes Element inne“, hob er die Bedeutung der Milter Kameradschaft hervor, die am Samstag ihr 125-jähriges Bestehen nachholte, sich für den Erhalt des Friedens einzusetzen und an die Folgen von Gewalt zu erinnern. „Wie wichtig ihre Arbeit aktuell geworden ist, ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine offenkundig geworden“, appellierte Kaup an die Milter Kameradschaft, ihre Aktivitäten fortzusetzen.

Mit einem großen Fest hat die Kameradschaft Milte am Samstag ihr 125-jähriges Bestehen nachgeholt. Zuerst machte die Corona-Pandemie einen Strich durch die Jubiläumsfeierlichkeiten, dann der Angriff Russlands auf die Ukraine. Doch die Kameraden fanden einen Weg und einen neuen Termin. Der Erlös aus dem Jubiläumsfest am Samstag kommt allen Menschen in Milte zugute, die vor Krieg und Gewalt aus ihrer Heimat geflohen sind. Das sind nicht nur ukrainische Familien, sondern auch Familien aus dem Nahen Osten. Unterstützung erhielt die Kameradschaft dabei von zahlreichen Milter Vereinen.

Begonnen hatte die Benefizveranstaltung mit einer Messe und einem anschließenden Antreten aller Formationen auf dem Kirchplatz. Unter den Klängen der Stadtkapelle Warendorf wurde ein Kranz in der Gedächtniskapelle im Kirchturm niedergelegt.

Als besondere Gäste waren der Einladung des Vorsitzenden Wenzel Havelt, neben Vertretern der Stadt, des Kreistages und der Bundeswehr, die Kameradschaften aus Füchtorf, Freckenhorst und Hoetmar gefolgt. Havelts besonderer Dank galt den Milter Vereinen. „Ohne euch wäre dieses Fest kein Fest“, machte Havelt in sei nen Grußworten deutlich.

Der stellvertretende Landrat Winfried Kaup ging in seiner Ansprache auf die Geschichte der Kameradschaften ein. „Ihrem Jubiläum wohnt auch ein mahnendes Element inne“, hob er die Bedeutung des Vereins hervor, sich für den Erhalt des Friedens einzusetzen und an die Folgen von Gewalt zu erinnern. „Wie wichtig ihre Arbeit aktuell geworden ist, ist durch den russischen Überfall auf die Ukraine offenkundig geworden“, appellierte Kaup an den Verein, seine Aktivitäten fortzusetzen.

Warendorfs Bürgermeister Peter Horstmann gratulierte den Kameraden zu ihrem Jubiläum. „Die Kameradschaft Milte hat einen festen Platz im Dorfleben gefunden“, blickte Horstmann in die Vereinschronik zurück. Erst vor kurzem hatte der Bürgermeister die nationale Gedenkveranstaltung an den Holocaust in Bikernieki (Riga) besucht.

„Frieden, Demokratie, Sicherheit und Wohlstand, dies sind die Werte für die es sich einzusetzen lohnt. Gerade in Zeiten des Ukrainekrieges ist es umso wichtiger, dass sich ihr Verein für Frieden, Verständigung und gegen das Vergessen der Folgen von Krieg und Gewalt einsetzt“.

Der stellvertretende Vorsitzende Mike Artig schloss sich seinen Vorrednern an: „Viele sagen, ein Verein wie die Kameradschaft sei nicht mehr zeitgemäß. Doch seit seiner Gründung im Jahr 1895 hat sich die Milter Kameradschaft stets dem Zeitgeist unterworfen und sich geöffnet.“

Auf dem Schützenplatz angekommen, begann nach einem

Sektempfang

der gesellige Teil des Abends. Nicht nur der Spielmannszug Milte, das Fanfarencorps und die Stadtkapelle stellten mit Platzkonzerten ihr musikalisches Können unter Beweis. Auch für das leibliche Wohl war durch verschiedene Milter Vereine bestens gesorgt, darunter die DJK, der Schützenverein, die Kolpingsfamilie oder die Klosterschützen. Die Bestuhlung und Tischdekoration hatte der Reiterverein übernommen. Das zweimal verschobene Fest (Jubiläumsjahr war 2020) wurde auf diese Weise gebührend nachgeholt.