Jugend wünscht mehr Klimaschutz

Sie sorgten in Warendorfs „Guter Stube“ für Aufmerksamkeit, die gut 50 Pilgerinnen und Pilger samt zwei Lamas die sich am Mittwochnachmittag vor dem historischen Rathaus zum Gruppenfoto formierten. 5. Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit stand auf dem mitgeführten Banner. Seit Mitte August ist der harte Kern der Pilger unterwegs vom westpolnischen Zielona Góra bis ins britische Glasgow, wo Anfang November die 26. Weltklimakonferenz eröffnet wird. 1450 Kilometer werden sie dann in 77 Tagesetappen zurückgelegt haben. In Warendorf feierten sie ihr Bergfest.

Auf ihrem Weg vom Emssee bis zum Schulviertel, wo die Pilger in der Turnhalle der Bischöflichen Realschule nächtigten, ernteten die Wanderer nicht nur neugierige Blicke, sondern teilweise offenen Applaus. Sie setzen sich ein für mehr Klimagerechtigkeit. „Das hat für mich drei Aspekte“, erläuterte Wolfgang Löbnitz, der bei den Klimapilgern die Routenplanung übernimmt und bereits seit Zielona Góra dabei ist. Klimaschutz müsse gerecht für nachfolgende Generationen sein, Kindern und Enkeln also ein Leben in Sicherheit ermöglichen. Die Lasten der notwendigen Maßnahmen sollten in Deutschland sozial gerecht verteilt werden und international bestünde eine Verpflichtung gegenüber dem globalen Süden.

„Ihr habt für uns das Bergfest, das eigentlich nur die Mitte des Weges bedeutet, zu einem richtigen Höhepunkt gemacht“, lobte Wolfgang Eber als Sprecher der Pilger später am Tag die Warendorferinnen und Warendorfer beim Tagesausklang im Garten der evangelischen Christuskirche. Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen begrüßten die Pilger hier mit zum Teil humorvollen Wimpelketten zum Thema Klimaschutz: „Alle wollen zurück zur Natur, nur nicht zu Fuß“ war da etwa zu lesen oder „Klima ist wie Bier – warm ist es sch….“ Mit buntbemalten Bürgersteigen im Schulviertel hatten sie den Pilgern zuvor schon eine Freude gemacht, bekannte Eber.

Die Jugendlichen überreichten eine zwölf Forderungen umfassende „Warendorfer Erklärung“ zum Klimaschutz, die sie in den vergangenen Wochen ausgearbeitete hatten. „Wir fordern mehr Lebensraum für die Tiere“, las die achtjährige Grundschülerin Greta Schulte eine der Forderungen stellvertretend für die Kinder des Franziskuskindergartens vor, die sich ebenfalls Gedanken gemacht hatten. Die weiteren Forderungen reichten von der Förderung des Recycling-Gedankens über Aufforstung und alternative Verkehrsmittel bis zur Förderung eines nachhaltigen Lebensmittelkonsums und der Flächenentsiegelung. „Wir werden in Glasgow Politiker finden, denen wir eure Forderungen überreichen können“, versprach Wolfgang Löbnitz.

Im Namen von Bürgermeister Peter Horstmann begrüßte der stellvertretenden Bürgermeister Dr. Hermann Mesch die Pilger an der Christuskirche. „Unser Planet ist kaputt“, zitierte er den UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der bereits bei der Eröffnung der UN-Vollversammlung am Dienstag das Thema Klimaschutz angesprochen und das Ende des „Kriegs gegen die Natur“ gefordert hatte. Mesch würdigte den Einsatz der Pilger, die zeigten, „dass es im wahrsten Sinne des Wortes möglich ist andere Wege zu gehen“.

Am Donnerstagmorgen wurden die Pilger für Klimagerechtigkeit dann mit einem Spalier der Schüler aus dem Schulviertel entlassen. Applaus der jungen Generation sollte den Respekt zeigen, den Schülerinnen und Schüler den Wanderern der älteren Generation zollten, die auch ihre Interessen auf dem langen Fußmarsch verträten, erläuterte Schulseelsorger Jens Hagemann. Nach einem Besuch der Essbaren Stadt und einem informativen Aufenthalt an den Kottruper Seen ging es für die Pilger weiter Richtung Telgte.