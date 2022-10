Jugendangebot hat Erfolg

Der

Gesamtvorstand des Warendorfer Tauchclubs Bluering verjüngt sich – das ist das Ergebnis der jüngsten Mitgliederversammlung nach der Coronapause in der Sportschule der Bundeswehr.

42 der Natursportler waren der Einladung des Vorsitzender Andreas Beckmann nach der langen Pandemiepause gefolgt. Auf der Tagesordnung standen neben dem Bericht des Vorstandes auch Wahlen, die unterm Strich, so der Tauchclub in einer Pressenotiz, zu einer Verjüngung des Gesamtvorstandes geführt haben. Nach fast 21 Jahren oder wie Andreas Beckmann es ausdrückte, genau 7648 Tagen, gab Geschäftsführer Martin Raubart seinen Posten an Maik Kinne weiter, welcher als langjähriges Mitglied die Aufgabe mit Freude übernimmt.

Ebenso hat Markus Liesenkötter sein Amt nach 19-jähriger Tätigkeit als Ausbildungsleiter zur Verfügung gestellt. Als neuer Ausbildungsleiter tritt nun Jan Grüter in den Vorstand ein. Pandemiebedingt fielen zwar einige Aktivitäten des Vereins aus, dennoch gab es einiges zu berichten. Das erst im August durchgeführte Sommerfest der Neptunjünger fand großen Anklang, wie auch das Schnuppertauchen im Juli im Warendorfer Freibad im Rahmen der Ferienaktionstage mit anschließendem Grillen im Garten des Vorsitzenden. Mit Freude sprach der scheidende Ausbildungsleiter Liesenkötter seine Anerkennung für Franz-Josef Kuhnert aus, der seit 25 Jahren als Tauchlehrer dem Verein tatkräftig zur Verfügung steht. Auch Jugendwart Christoph Buzilowski hatte Freudiges zu berichten, denn die Jugendgruppe hat nach dem Schnuppertauchen stark zugenommen und somit die Austritte während der Pandemie kompensiert. Nachdem Kassenwart Christian Vollenberg die Finanzen des Vereins erläuterte, beantragte die Kassenprüferin Sabrina Grüter die Entlastung des Vorstandes, welche einstimmig angenommen wurde. Einen Ausblick auf die geplanten Aktionen des Vereins gab der im Amt bestätigte Vorsitzende Beckmann : So steht als nächstes das Nikolaustauchen an, bei dem es nach dem Schema „Spiele ohne Grenzen“ um viel Spaß und Aktion im Schwimmbad geht.

Infos über den Tauchsport, den Verein oder Kurse gibt es www.bluering.de oder

0 25 81/78 16 03.