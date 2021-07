Jugendliche beteiligen

Jugendliche, die sich an der Entwicklung der Stadt beteiligen möchten, werden zu einer kostenlosen Wochenendfahrt nach Münster eingeladen.

„Jugendliche sind zu beteiligen, wenn es um die Zukunft von Warendorf geht!“ – dieses Credo nimmt die Stadt Warendorf gemeinsam mit dem Verein für Freizeitservice und Jugendarbeit auf ihre Agenda und lädt mit dem Projekt „Augenhöhe“ alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen (15 bis 22 Jahre) zu einer kostenlosen Wochenendfahrt vom 3. bis 5. September nach Münster in das Jugendfreizeithaus am Aasee ein.

Dabei soll vertiefend der Frage nachgegangen werden, wie Jugendliche in Warendorf an politischen Prozessen beteiligt werden möchten. Das Entwickeln von Beteiligungsformaten ist dabei nur ein Ziel des Wochenendes. Es sollen auch konkrete Themen und Projektideen bearbeitet werden, welche den Jugendlichen unter den Fingernägeln brennen: „Durch das Arbeiten an konkreten Themen möchten wir den Jugendlichen zeigen, dass sich ein Einsatz lohnt, Spaß macht und die Bedarfe der Jugendlichen („auf Augenhöhe“) ernst nimmt“, zeigt sich Ansgar Westmark, Stadtjugendpfleger, von dem Wochenende überzeugt.

Projekte der Vergangenheit waren zum Beispiel das Musikfestival „Ramasuri“ hinter dem Hallenbad, der Bau eines Unterstandes in Freckenhorst, die Möglichkeit, Räume des HOT für Geburtstage anzumieten, der Austausch von Skaterrampen am Skaterplatz oder eine Eisfläche im Emsseepark. Andere zukünftige Ideen könnten sein: ein Projekt zum Klimaschutz, eine Wand, die legal besprüht werden kann, eine Fahrradstraße im Schulviertel oder ein Thema, dass noch völlig unbekannt ist.

Dazu werden an den ersten beiden Tagen in verschiedenen Workshops Ergebnisse erarbeitet, welche am dritten Tag den Politikern der verschiedenen Ratsfraktionen und dem Bürgermeister vorgestellt werden. Neben der Entwicklung von Beteiligungsformaten und Projektideen soll natürlich der Freizeitaspekt und Spaß nicht zu kurz kommen und genügend Raum zum gegenseitigen Kennenlernen ermöglicht werden.

Wenn Jugendliche und junge Erwachsene Lust haben, ein spannungsvolles und interessantes Wochenende erleben und sich hieran beteiligen möchten, so können sie sich bei Jens Micke (jens.micke@warendorf.de) oder Ansgar Westmark (ansgar.westmark@warendorf.de) anmelden.