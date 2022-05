Jugendliche erobern die Bühne

Die Corona-Bestimmungen des vergangenen Jahres haben die Literaturkurse des Mariengymnasiums dazu gezwungen, ihre Theateraufführungen ausfallen zu lassen. In einer kleinen Gruppe ist daher der Vorsatz gereift, das nachzuholen, was im letzten Jahr aufgegeben werden musste. Anfang Juni soll an vier Abenden im Theater am Wall unter der Leitung von Joachim Holling das Jugendtheaterstück „Creeps“ von Lutz Hübner aufgeführt werden.

Das Jugendtheaterstück „Creeps“, auf der Idee eines Castings beruhend, zeigt, wie drei Jugendliche sich einfallsreich um die Stelle einer Moderatorin bewerben, die das Publikum durch „Creeps“, das neue Format eines Musiksenders, führen soll. Das neue Gesicht der Sendung soll selbstverständlich großartig und selbstbewusst sein, dazu gut aussehen. Doch was der Sender wirklich will, stellt sich erst während des langen, nervenaufreibenden Castings heraus.

Vier Aufführungen im Dachtheater

Die eigens für dieses Stück gegründete Theatergruppe des Mariengymnasiums wird das Stück am Donnerstag (2. Juni) um 18 Uhr, am 9. Juni (Donnerstag) um 20 Uhr, am 14. Juni (Dienstag) um 20 Uhr und schließlich am 15. Juni (Mittwoch) um 19.00 Uhr spielen. Aufführungsort ist das Dachtheater im Theater am Wall. Der Eintrittspreis beträgt sechs Euro. Karten können unter der E-Mail creeps.taw@gmx.de bestellt werden.