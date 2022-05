Jugendliche verabschieden sich von üblichen Klischees

Mädchen im Abwasserwerk, Jungen in der Kindertagesstätte: Der Girls‘ & Boys‘ Day macht es möglich. In diesem Jahr verabschiedeten sich wieder einige Jugendliche von gängigen Job- und Geschlechterklischees.

Sie haben Nistkästen gebaut, Pressekonferenzen begleitet, Versuche gemacht, Flyer gestaltet und noch vieles mehr. Zehn Jugendliche der siebten und achten Klassen haben den „Girls‘ & Boys‘ Day“ in der Stadtverwaltung verbracht.

Drei Mädchen begleiteten Bürgermeister Peter Horstmann bei seiner Arbeit. „Wir haben heute gelernt, wie ein Baugebiet entsteht, wie die Briefwahl für die Landtagswahl funktioniert, wie die Verwaltung aufgebaut ist“, berichtet Sophia Serries. Auch Anastasia Batic und Ann-Kathrin Strauch blickten dem Bürgermeister über die Schulter. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnten, mal Bürgermeisterin zu werden, antworteten sie: „Klar, warum nicht.“

Girls‘ Day seit 2001

Leon Stübner hat bei der Kita Löwenzahn reingeschnuppert. „Mir hat der Tag in der Kita viel Spaß gemacht. Es war zwar sehr laut, das muss man wissen. Aber das Spielen mit den Kindern war lustig“, so Stübner.

Seit 2001 findet der Girls‘ Day jedes Jahr statt – mit Ausnahme der vergangenen zwei Corona-Jahre. Insbesondere Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, können die Mädchen an diesem Tag kennenlernen. So auch Meriel Holzkamp: die Schülerin verbrachte ihren Tag im Abwasserbetrieb, hat dabei nicht nur eine Führung durch die Anlagen erhalten, sondern durfte sogar eigene Wasseruntersuchungen durchführen. Auch Maja Niehoff hat sich in eine Männerdomäne gewagt: den Baubetriebshof. In der Schreinerei hat sie einen Nistkasten gebaut, auch Betonarbeiten standen bei ihr auf dem Plan. Paul Brak absolvierte seinen „Boys‘ Day“ ebenfalls beim Baubetriebshof.

„Ade Klischee“

Die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei freuten sich über tatkräftige Unterstützung durch Rascho Rascho. „Ich bin selber Kunde der Bücherei. Der Tag war wirklich spannend, aber ich glaube, meine berufliche Zukunft liegt in einem anderen Bereich“, so der Schüler.

„Ade Klischee“ – das war das Motto des diesjährigen „Girls‘ und Boys‘ Day“. So auch in Warendorf. „Wir sind jedes Jahr froh, dass wir Mädchen und Jungs die Chance bieten können, einen Einblick in Bereiche zu erhalten, die eigentlich dem jeweils anderen Geschlecht zugeschrieben werden“, so Ingeborg Pelster, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt.